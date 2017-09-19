Топливо в Молдове снова дорожает

НАРЭ опубликовало новые розничные цены – за топливо придется платить еще больше

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. В период с 20 сентября по 3 октября максимальные розничные цены на бензин и дизтопливо вырастут, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

© Sputnik/ Табылды Кадырбеков Каждая искусственная неровность "съедает" до 175 литров топлива в день

Согласно информации ведомства, бензина АИ-95-Premium обойдется покупателям на 11 банов дороже и будет стоит 17 леев 51 бан. Дизтопливо подорожает с 14 леев 75 банов до 15 леев 20 банов.

Согласно действующей методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях.

Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции вплоть до отзыва лицензий.