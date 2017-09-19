Полиция предупреждает: мошенники маскируются под соцработников

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Полиция предупредила о том, что в стране появились эпизоды мошенничества, когда злоумышленники представляются социальными работниками.
Как сообщили во вторник в управлении полиции АТО Гагаузия, подобный эпизод произошел с жительницей Комрата. К пенсионерке 1936 года рождения подошла неизвестная, которая представилась соцработником. В итоге ей удалось незаметно забрать из кошелька жертвы деньги.
"Управление полиции АТО Гагаузия обращают внимание на случаи мошеннических действий под видом социальных работников в отношении людей пожилого возраста. Будьте осторожны и бдительны при контактах с незнакомыми лицами, которые предлагают различные услуги и товары, проявляют неожиданную заботу", — говорится в сообщении правоохранительных органов.
В полиции обратили внимание на то, что во время посещения граждан работники социальных служб обязательно должны предъявить служебное удостоверение. В случае необходимости можно обратиться в социальный отдел, расположенный при примэрии по месту жительства.
По возникающим вопросам можно позвонить на социальные телефоны:
- по Комратскому району 0 (298) 2-68-64;
- по Чадыр-Лунгскому району 0 (291) 2-04-00;
- по Вулканештскому району 0 (293) 2-19-95;
- также обратиться в полицию можно по номеру 902.