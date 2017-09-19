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Дорин Киртоакэ

ЦИК утвердил дату референдума по отставке Киртоакэ

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Тема:
Дорин Киртоакэ и новости о чиновнике (44)
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Центризбирком Молдовы одобрил дату проведения референдума по отставке мэра столицы Дорина Киртоакэ

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия на заседании во вторник утвердила 19 ноября датой проведения референдума по отставке с поста генерального примара Кишинева Дорина Киртоакэ.

"Устанавливается 19 ноября 2017 года проведение местного референдума по отзыву с должности генерального примара муниципия Кишинев Дорина Киртоакэ", — говорится в решении ЦИКа, которое зачитала глава Центризбиркома Алина Руссу. 

Mihai Ghimpu
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Данное решение поддержали шесть членов Центризбиркома из восьми присутствовавших (прим. ред. – всего в ЦИКе 9 членов).

В муниципальном совете Кишинева 12 сентября проголосовали за проведение местного референдума по отставке Киртоакэ также 19 ноября.

Это предложение внесли мунсоветники от Партии социалистов после того, как Апелляционная плата Кишинева подтвердила постановление суда столичного сектора Буюкань от 21 июля 2017 года о соблюдении всех норм по сбору подписей о проведении референдума по отставке Киртоакэ.

В мунсовете Кишинева это предложение поддержало большинство советников, кроме фракции Либеральной партии, представленной 12 членами. Согласно статье 180 Кодекса о выборах, "вопрос о проведении местного референдума может быть инициирован 10% граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на территории соответствующей административно-территориальной единицы". Это, по словам главы фракции социалистов в мунсовете Иона Чебана, 64 тысячи 411 человек.

Выдача подписных листов для референдума по отставке генерального мэра Кишинева Дорина Киртоакэ и сбор подписей в поддержку этой инициативы начались 11 мая.

Текст вопроса, который вынесут на референдум, будет указан на государственном и русском языках. Звучать он будет следующим образом: "Поддерживаете ли вы отзыв генерального примара муниципия Кишинэу Дорина Киртоакэ?". 

Виктор Гурэу
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Согласно местному законодательству, на референдуме по отзыву примара есть обязательное требование — количество голосов, поданных за отставку, должно быть не меньше числа голосов, поддержавших на выборах избрание градоначальника. В 2015 году за Киртоакэ проголосовали 163,57 тысячи жителей.

Киртоакэ — вице-председатель Либеральной партии Молдовы (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимает пост мэра Кишинева уже третий срок — 10 лет подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.

25 мая Киртоакэ задержали по подозрению по делу о платных парковках. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния. Столичный градоначальник помещен под домашний арест на 30 дней. Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение примару было выдвинуто 12 июля. Сейчас речь идет о двух преступлениях – извлечение выгоды из влияния и пассивная коррупция. Поскольку сейчас дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет лишения свободы. Кроме того, в сентябрe антикоррупционные органы страны сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле – о превышении служебных полномочий.

Тема:
Дорин Киртоакэ и новости о чиновнике (44)

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Теги:
референдум, отставка, примэрия Кишинева, ЦИК, Алина Руссу, Дорин Киртоакэ, Кишинев
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