Тысячи кишиневцев останутся без воды

Поставщик предупредил об отключениях, которые запланированы в ближайшие дни в муниципии Кишинев

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Жители трех улиц столичного сектора Ботаника останутся в среду, 20 сентября, без холодной воды. Об этом предупредили в АО "Apă-Canal Chişinău".

"Отключения запланированы с 9.00 до 17.00. В это время будут проводиться работы по замене кранов и водомеров", — говорится в сообщении поставщика.

© Sputnik/ Nicolai Kibich Сколько на самом деле нужно выпивать воды

Таким образом, воды не будет на бульваре Траян в домах 16, 18/1 и 20, на бульваре Дачия в домах с 51 по 53 (в том числе дроби), а также на улице Куза-Водэ, 20 (в том числе дроби).

По тем же причинам с 9.00 до 17.00 не будет воды на улице Г.Асаки в домах 48/1 и 48/2, на улице Миорица 5 (в том числе дроби) и 14.

Кроме того, 21 сентября с 9.00 ровно на сутки отключат подачу воды в коммунах Будешты, Крузешты и Тохатин. Это связано с работами по замене водопровода.

АО "Apă-Canal Chişinău" обратился к потребителям с просьбой сделать минимальный запас воды, которого бы хватило для личных нужд местных жителей.

За дополнительной информацией можно обращаться в центральную диспетчерскую по номерам 022-25-66-66 и 022-85-77-77.