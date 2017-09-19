Королева парковки: Алина Зотя угодила в автохамы

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Фаворитка лидера Либеральной партии Молдовы Михая Гимпу Алина Зотя, которая также занимает пост депутата, угодила в список автохамов за проявленные навыки парковки. Свой любимый Mercedes GLC политик забыла прямо возле тротуара у здания Национального банка Молдовы, проигнорировав знак "Остановка запрещена". В результате, пока Зотя отсутствовала, движение транспорта на этом отрезке дороги замерло.

При виде наклейки и камеры активистов общественного движения "СтопХам", которая снимала происходящее, Зотя быстро села в машину и умчалась восвояси, едва не спровоцировав ДТП.

Информация к размышлению. В одном из интервью Зотю спросили о том, какая у нее машина. На этот вопрос депутат ответила серьезным тоном: "Черная".

Согласно местному законодательству, за остановку в запрещенных местах предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере от 3 до 6 условных единиц; остановка или парковка в запрещенных местах влечет наложение штрафа в размере от 3 до 6 условных единиц с начислением 2 штрафных очков.

Свидетели надеются, что на этот раз Зоте не удастся воспользоваться своим рабочим местом, и она ответит по закону.