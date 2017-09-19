Бендерская крепость станет туристическим центром

Стали известны подробности того, каковы перспективы развития в качестве места отдыха Бендерской крепости и прилегающей к ней территории

ТИРАСПОЛЬ, 19 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. Рядом с Бендерской крепостью появится Парк имени Александра Невского, на территории которого будет размещена сцена под открытым небом, а также периодически будет производиться развод мушкетерской роты. Об этих планах сообщил лидер Приднестровья Вадим Красносельский на встрече с творческой интеллигенцией региона.

"Каждое воскресение на плацу парка будет производиться развод мушкетерской роты Преображенского полка, будет играть симфоническая музыка. Это место станет зоной отдыха для горожан и хорошим туристическим центром", — отметил Красносельский.

Как рассказал корреспонденту Sputnik заместитель директора по научной работе в Бендерской крепости Георгий Вилков, именно мушкетеры были в армии Панина, который взял крепость в 1770 году. Костюмы шили по лекалам того времени, их около 50.

© Sputnik / IRINA LEAHOVA История русского воинства увековечена в Бендерской крепости

Однако не только мушкетеры будут выступать, предполагается, что свои показательные выступления будут демонстрировать и представители силовых ведомств.

"У каждой из силовых ведомств есть свои парадные мундиры и свои отрепетированные показательные выступления. В мушкетерской форме у нас уже традиционно выступают курсанты ТЮИ. Эти показательные выступления они демонстрируют ежегодно на 23 февраля на городском стадионе", — пояснил он.

Вилков напомнил, что перспективный план развития Бендерской крепости был принят распоряжением лидера региона до 2019 года. Именно в нем прописано закладка Парка имени Александра Невского и строительство в парковой зоне, на месте нынешней эстакады, профессиональной сценической площадки.