Синоптики рассказали, каких сюрпризов ожидать от погоды в Молдове

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Осень, похоже, не спешит вступать в права в Молдове. Синоптики Государственной гидрометеорологической службы страны рассказали, как сюрпризов стоит ожить от погоды в ближайшее время. К концу недели метеорологи прогнозируют постепенное понижение температур, которое вызвано ожидаемыми осадками.
"Это будут не проливные дожди. В ближайшие несколько суток вероятность дождей увеличится из-за активизации депрессии над юго-восточной Европой", — пояснили в метеослужбе.
Там отметили, что "затем гренландский антициклон будет постепенно смещаться на юго-восток, таким образом, он доберется к 21-22 числам до северо-европейской части России".
"Поскольку антициклон гренландский, то он принесет на северо-европейскую часть России небольшое понижение температур, которое доберется и до нас. На территории РФ, конечно, это понижение будет более выраженным", — рассказали в метеослужбе.
Минимальная дневная температура к концу недели в Молдове составит +20..+25. Как отметили Государственной гидрометеорологической службы страны, такие погодные условия вписываются в пределы нормы.