Синоптики рассказали, каких сюрпризов ожидать от погоды в Молдове

Метеорологи рассказали о том, как в ближайшие дни изменится погода в Молдове: к чему стоит готовиться?

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Осень, похоже, не спешит вступать в права в Молдове. Синоптики Государственной гидрометеорологической службы страны рассказали, как сюрпризов стоит ожить от погоды в ближайшее время. К концу недели метеорологи прогнозируют постепенное понижение температур, которое вызвано ожидаемыми осадками.

"Это будут не проливные дожди. В ближайшие несколько суток вероятность дождей увеличится из-за активизации депрессии над юго-восточной Европой", — пояснили в метеослужбе.

© Sputnik/ Родион Прока Молдавские синоптики рассказали, дойдет ли до нас ураган из Румынии

Там отметили, что "затем гренландский антициклон будет постепенно смещаться на юго-восток, таким образом, он доберется к 21-22 числам до северо-европейской части России".

"Поскольку антициклон гренландский, то он принесет на северо-европейскую часть России небольшое понижение температур, которое доберется и до нас. На территории РФ, конечно, это понижение будет более выраженным", — рассказали в метеослужбе.

Минимальная дневная температура к концу недели в Молдове составит +20..+25. Как отметили Государственной гидрометеорологической службы страны, такие погодные условия вписываются в пределы нормы.