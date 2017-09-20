В Кишиневе произошла утечка химического вещества: много пострадавших

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. На заводе по производству алкогольной продукции в Кишиневе в среду зарегистрировали утечку химического вещества, в результате которой оказалось много пострадавших. На заводе в момент происшествия находились 150 человек, которым потребовалась помощь спасателей. К счастью, речь идет не о реальной ситуации, а о ее симуляции.

Данный эпизод – часть международных учений "EUMOLDEX 2017", которые проходят в Молдове с 19 сентября. В них принимают участие команды из 27 стран, в том числе Молдовы, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Румынии, Украины, Грузии и Чехии.

Представители чрезвычайных служб проводят проверку своих навыков в условиях, максимально приближенных к тем, что были бы в момент катастрофы.

Вторым испытанием для спасателей стала симуляция обрушения многоэтажного здания. На этом этапе требовалось оперативно извлечь из-под завалов в Кожушне десятки людей. С этим спасатели также успешно справились.

Международные учения в Молдове "EUMOLDEX 2017" © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Международные учения в Молдове "EUMOLDEX 2017" © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Международные учения в Молдове "EUMOLDEX 2017" © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Международные учения в Молдове "EUMOLDEX 2017" © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Международные учения в Молдове "EUMOLDEX 2017" © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Международные учения в Молдове "EUMOLDEX 2017" © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Международные учения в Молдове "EUMOLDEX 2017" © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Международные учения в Молдове "EUMOLDEX 2017" © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Международные учения в Молдове "EUMOLDEX 2017" © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Международные учения в Молдове "EUMOLDEX 2017" © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Международные учения в Молдове "EUMOLDEX 2017" © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Международные учения в Молдове "EUMOLDEX 2017" © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Международные учения в Молдове "EUMOLDEX 2017" © Sputnik / MIROSLAV ROTARI 1 / 13 © Sputnik / MIROSLAV ROTARI Международные учения в Молдове "EUMOLDEX 2017"

В первый день учений спасатели симулировали свои действия при землетрясении магнитудой около 7, в результате которого обрушился пятиэтажный дом, а 60 человек оказались под обломками. В такой ситуации пришлось ликвидировать пожар и спасти заблокированных под завалами людей.

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Другое испытание первого дня – ликвидация последствий аварии грузовика, перевозившего токсичные вещества. А еще спасатели оказали помощь пострадавшим в результате прорыва дамбы на Гидигиче, из-за чего десятки домов оказались затоплены.

Завершатся "тренировки" представителей чрезвычайных служб 21 сентября.

В последний раз столь масштабные учение проводились в Молдове в 2011 году. Тогда в них приняли участие представители 32 стран мира.