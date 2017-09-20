В Молдове резко меняется погода

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с грозами и шквалистым ветром.

"Сегодня до 21.00 ожидаются грозы с кратковременными дождями и местами шквалистый ветер, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении метеорологов.

Ранее в Госгидрометеослужбе рассказали Sputnik, что к концу недели прогнозируется постепенное понижение температур, которое вызвано осадками проливными дождями.

© Sputnik/ Владимир Сергеев В Молдове зарегистрировано редкое погодное явление

Сначала гренландский антициклон дойдет в нашу страну, а затем будет постепенно смещаться на юго-восток. Таким образом, он доберется к 21-22 сентября до северо-европейской части России.

Минимальная дневная температура к концу недели в Молдове составит +20..+25. Как отметили Государственной гидрометеорологической службы страны, такие погодные условия вписываются в пределы нормы.

До 26 сентября в Молдове действует "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью (5-го класса) природного характера и угрозой возгорания лесонасаждений и сельхозугодий. Кроме того, до 25 сентября "в связи с осенней меженью и отсутствием осадков, на реках и водоемах Молдовы сохранится низкая водность".