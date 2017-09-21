"Желтый код" в Молдове: точный прогноз погоды на 22 и 23 сентября

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 21 сентября, по всей стране будет переменная облачность, вероятны осадки и грозы, а также шквалистый ветер.
Максимальная температура воздуха составит + 25 + 26 С в Кишиневе и + 26 + 28 С на юге.
Температурный режим
В четверг, 21 сентября, на севере температура воздуха составит днем +22 +24 С днем, а ночью +13 +14 С.
В центре республики ожидается от +25 до + 26 С в дневные часы и +13 +15 С — ночью. На юге температура поднимется до +26 +28 градусов днем и +16 +17 С в ночные часы.
Атмосферное давление пониженное — 746 мм.рт.ст.
В ближайшие дни — в пятницу, 22 сентября, и субботу, 23 сентября, возможны грозы, кратковременные осадки, усиление ветра.
Праздники и народные приметы
Сегодня, 21 сентября, отмечается великий двунадесятый праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Рождение Пресвятой Богородицы не было событием обычным, потому что Ей была уготована роль спасения человечества.
Рождество Богородицы принято отмечать, как великий праздник. В этот день в храмах проходят торжественные службы.
В этот день верующие обязательно идут в церковь. Они молятся Пречистой Деве, которая в этот день пришла в мир, и просят Ее о благодати.
В этот день пекут специальные хлебцы, на которых выдавливаются буквы "Р" и "Б", что означает "Рождество Богородицы". Такие хлебцы обязательно раздают всем домашним, чтобы они приобщились к великому празднику.
Эти хлебцы кладут под иконы и хранят до Рождества Иисуса Христа. Если кто-то в доме заболеет, то ему давали выпить воду с размешанным в ней кусочком такого толченного хлебца. Иногда хлебец просто дают съесть, а запить его больной должен святой водой.