"Желтый код" в Молдове: точный прогноз погоды на 22 и 23 сентября

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КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 21 сентября, по всей стране будет переменная облачность, вероятны осадки и грозы, а также шквалистый ветер.

Максимальная температура воздуха составит + 25 + 26 С в Кишиневе и + 26 + 28 С на юге.

Температурный режим

В четверг, 21 сентября, на севере температура воздуха составит днем +22 +24 С днем, а ночью +13 +14 С.

В центре республики ожидается от +25 до + 26 С в дневные часы и +13 +15 С — ночью. На юге температура поднимется до +26 +28 градусов днем и +16 +17 С в ночные часы.

Атмосферное давление пониженное — 746 мм.рт.ст.

В ближайшие дни — в пятницу, 22 сентября, и субботу, 23 сентября, возможны грозы, кратковременные осадки, усиление ветра.

Праздники и народные приметы

Сегодня, 21 сентября, отмечается великий двунадесятый праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Рождение Пресвятой Богородицы не было событием обычным, потому что Ей была уготована роль спасения человечества.

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Рождество Богородицы принято отмечать, как великий праздник. В этот день в храмах проходят торжественные службы.

В этот день верующие обязательно идут в церковь. Они молятся Пречистой Деве, которая в этот день пришла в мир, и просят Ее о благодати.

В этот день пекут специальные хлебцы, на которых выдавливаются буквы "Р" и "Б", что означает "Рождество Богородицы". Такие хлебцы обязательно раздают всем домашним, чтобы они приобщились к великому празднику.

Эти хлебцы кладут под иконы и хранят до Рождества Иисуса Христа. Если кто-то в доме заболеет, то ему давали выпить воду с размешанным в ней кусочком такого толченного хлебца. Иногда хлебец просто дают съесть, а запить его больной должен святой водой.