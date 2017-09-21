МВД опубликовало эмоциональное видео в День мира

Эмоциональный ролик представили в министерстве внутренних дел в Международный день мира

КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Сотрудники различных структур, подведомственных министерству внутренних дел Молдовы, приняли участие в записи эмоционального видеоролика, приуроченного к Международному дню мира, который отмечается 21 сентября.

Сотрудники Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ, Погранполиции, войск карабинеров, патрульных, спецподразделения "Fulger" и Генинспектората полиции собрались вместе и рассказали, что для каждого из них означает "Мир".

"Для меня мир – когда улыбается мой ребенок", — рассказала Алина Бунгез из Национального инспектората по патрулированию.

"Для меня мир – когда оружие не заряжено", — добавил боец спецбригады "Fulger" Вячеслав.

"Мир означает спокойствие на границах моей страны", — поделился пограничник Дмитрий.

"Для меня мир – это безопасное и позитивное общество", — сказал карабинер Максим.

"Мир для меня – когда происходит меньше чрезвычайных ситуаций", — добавил пожарный Дмитрий Польщин.

"Для меня мир – это понимание и взаимное уважение", — сказала Ольга из Генинспектората полиции.

Как пояснили в министерстве внутренних дел, этим видео они пытались донести до граждан одну мысль – мир создает каждый из нас в своем сердце.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Молдавские полицейские замерли от увиденного

В 1981 году своей резолюцией Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира (International Day of Peace) и установила его празднование на третий вторник сентября. Учредив этот День, Генеральная Ассамблея посвятила его ознаменованию и укреплению идеалов мира как внутри государств и народов, так и между ними. А спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию, в которой постановила, что с 2002 года Международный день мира отмечается ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.

17 целей в области устойчивого развития были единогласно приняты 193 государствами — членами Организации Объединенных Наций на историческом саммите глав государств, прошедшем в Нью-Йорке в сентябре 2015 года. Новая повестка дня на период до 2030 года призывает государства приступить к принятию мер, направленных на достижение этих целей в течение следующих 15 лет. Цели повестки дня заключаются в том, чтобы искоренить нищету, защитить планету и обеспечить всеобщее процветание.

Сегодня цели в области устойчивого развития — непременное условие достижения мира, поскольку развитие и мир являются взаимозависимыми и взаимодополняющими областями.

В 2017 году Международный день мира проходит под девизом — "вместе на благо мира: уважение, безопасность и достоинство для всех".