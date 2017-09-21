Настоящий кошмар обрушился на север Молдовы: град размером в орех выпал во Флорештском районе, побив крыши и стекла

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. На севере Молдовы выпал град размером со спичечный коробок. Соответствующие фотографии появились в социальных сетях. Как сообщают пользователи соцсетей, в результате стихии побиты крыши и стекла. Град, по словам этих граждан, выпал во Флорештском и Шолданештском районах.

© Facebook / Anastasia Walfs Град на севере Молдовы

Как заявили Sputnik в Государственной гидрометеорологической службе страны, град не прогнозировался.

"Ожидались дожди и грозы, а град ни один наш прибор не показывал", — сообщили в метеослужбе.

На пятницу синоптики прогнозируют на севере и в центральных районах страны дожди с грозами. На юге страны местами ожидаются кратковременные осадки. Средняя температура воздуха по республике в дневные часы составит +17..+20 градусов по Цельсию.