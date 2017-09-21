"Голубь мира" взвился в небо над Приднестровьем

ТИРАСПОЛЬ, 21 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. Почти полторы тысячи приднестровцев разных возрастов приняли участие в международной акции "Голубь мира". Акция проводится ежегодно в День мира в Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья по инициативе организации "Союз граждан и организаций по сохранению историко-культурного наследия "Международный Союз "Наследники Победы". В Приднестровье она состоялась впервые, ее организатором выступила партия "Обновление" совместно с минпросветом.

"Основным символом стал голубь с оливковой ветвью в клюве, который у каждого из нас на подсознательном уровне ассоциируется с миром, надежностью, стабильностью, уверенностью в сегодняшнем и завтрашнем дне. Всех голубей ребята изготавливали сами", — рассказала корреспонденту Sputnik сотрудник аппарата Григориопольского отделения РПП "Обновление" Нина Негря.

Акцию провели в разных городах Приднестровья. Ее участники собирались на Мемориалах славы, где захоронены воины, в том числе герои Великой Отечественной войны.

"Благодаря героям, ценою жизни отстоявших свободу, у каждого из нас сегодня есть возможность творить, развиваться, идти вперед, мечтать и осуществлять цели. Подрастающее поколение как губка впитывает, что взрослые доносят через уроки истории, патриотические мероприятия", — отметила Негря.

В конце мероприятия в каждом городе участники символично запускали бело-синие шары с изготовленными вручную голубями мира.