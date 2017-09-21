Новый поворот в деле Киртоакэ: судьи попросили дополнительные документы

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Апелляционная палата Кишинева в четверг должна была рассмотреть жалобу со стороны защиты отстраненного с поста мэра Кишинева Дорина Киртоакэ по поводу продления либералу домашнего ареста. Однако судьи АП попросили перенести заседание на понедельник 25 сентября, потребовав дополнительные материалы, связанные с решением первой инстанции о продлении меры пресечения.

Представители стороны защиты Киртоакэ оказались недовольными решением Апелляционной палаты. Адвокат Татьяна Йову заявила, что постановление АП незаконно, так как не было представлено дело. По ее мнению, Киртоакэ должен был быть отпущен из-под домашнего ареста.

"В Апелляционную палату не предоставляют полное дело, а материалы, которые стоят в основе для продления предварительной меры пересечения. Уголовное дело находится в суде первой инстанции, прокурор не может забирать дело и предоставлять его в Апелляционную палату", — заявил прокурор Думитру Робу.

25 мая Киртоакэ задержали в связи с уголовным делом о платных парковках. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния. Столичный градоначальник помещен под домашний арест на 30 дней. Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение примару было выдвинуто 12 июля. Сейчас речь идет о двух преступлениях — извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Поскольку сейчас дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет. Кроме того, в сентябре антикоррупционные органы страны сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий.