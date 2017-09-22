Точный прогноз погоды в Молдове на 23 и 24 сентября

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КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 22 сентября, по всей стране будет переменная облачность, вероятны осадки и грозы, а также шквалистый ветер.

Максимальная температура воздуха составит + 17 + 19 С в Кишиневе днем и + 13 + 15 С ночью.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Синоптики рассказали, каких сюрпризов ожидать от погоды в Молдове

Желтый код

До 26 сентября на большей части территории республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий.

В связи с осенней меженью и отсутствием осадков, на реках и водоемах Молдовы сохранится низкая водность.

Температурный режим

В пятницу, 22 сентября, на севере температура воздуха составит днем +16 + 17 С днем, а ночью +13 +14 С.

В центре республики ожидается от +17 до + 19 С в дневные часы и +11 +13 С — ночью. На юге температура поднимется до +20 +21 градусов днем и +16 +17 С в ночные часы.

Атмосферное давление пониженное — 744 мм.рт.ст.

В ближайшие дни — в субботу, 23 сентября, и воскресенье, 24 сентября, возможны грозы, кратковременные осадки, усиление ветра.

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Праздники и народные приметы

22 сентября почитают память родителей Девы Марии. В народе Анну и Иоакима считают покровителями рожениц и бездетных, ведь они сами достаточно долго не могли зачать ребенка, и произошло это, когда они были в преклонном возрасте.

Тогда Иоаким удалился в пустыню для молитвы, где ему явился ангел, сообщивший, что у них родится дочь. Произошло именно так, и спустя 9 месяцев после данного события Анна родила дочь.

Супруги пообещали, что посвятят дочь Богу, а потому, отдали Марию в храм Иерусалима, где она находилась до своего совершеннолетия.