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Вешалка с одеждой

Куда исчезнут товары секонд-хенд с молдавских рынков

© Sputnik/ Евгений Биятов
Общество
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Министерство экономики подготовило проект закона, ограничивающий продажу одежды и обуви, бывших в употреблении

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Министерство экономики и инфраструктуры Молдовы озаботилось здоровьем граждан республики. Новые ограничения на продажу товаров, поступающих в страну под маркой секонд-хенда, в первую очередь, касаются детских товаров.

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В частности, ведомство предлагает запретить ввоз в страну, а также продажу и бесплатную раздачу детской одежды для малышей младше трех лет. В список запрещенных товаров также попали мягкие игрушки, и те, что "в результате использования могут попасть в полость рта", пустышки и соски.

Если проект Минэкономики будет одобрен правительством, с прилавков секонд-хенда должны исчезнуть нижнее белье для всех возрастных категорий и колготки. А с 1 января 2019 года вся одежда, бывшая в употреблении, должна будет продаваться только в предназначенных торговых точках и на специализированных рынках. Также в законодательных поправках указано, что вводится запрет на продажу товара, ввезенного в страну под видом гуманитарной помощи.

Документы о происхождении и безопасности одежды секонд-хенд станут доступными в том числе и для покупателей. По их требованию продавцы будут обязаны продемонстрировать все соответствующие бумаги.

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Теги:
гуманитарка, секонд-хенд, новости в Молдове, товары, ограничение, рынки, одежда, продажа
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