Молдову предупредили об опасных погодных явлениях

Молдавские метеорологи вынесли предупреждение, которое действует в центральных и северных районах республики

КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с грозами, шквалистым ветром и ливнями.

Предупреждение действует до 23.00 пятницы.

"В указанный период ожидаются грозовые дожди, местами ливни со шквалистым ветром порывами до 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

На севере Молдовы 21 сентября выпал град, размером с орех.

© Sputnik/ Игорь Подгорный На севере Молдовы выпал град размером со спичечный коробок

Таких погодных явлений синоптики не прогнозировали. Из-за непогоды во многих домах оказались разбиты окна и повреждены крыши. О пострадавших среди населения официально не сообщалось.

По данным Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ, от града, прошедшего накануне пострадали многие населенные пункты. В селе Кунича Флорештского района уничтожены порядка 100 гектаров садов, в Шолданештском районе – 45 гектаров садов и 21 гектар сои. А в селе Олишканы ветер разрушил крышу местной гимназии.

Также крыши многих строений оказались повреждены в селе Керсан Теленештского района. Точный ущерб предстоит подсчитать специальным комиссиям.