"Огненный щит-2017": Додон посетил учения на полигоне в Бульбоака

Молдавский лидер Игорь Додон проинспектировал учения, которые прошли в нескольких километрах от Кишинева

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в качестве верховного главнокомандующего вооруженными силами присутствовал на военных учениях "Scutul de foc 2017" (Огненный щит), проходящих на военной учебной базе национальной армии в Бульбоака.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Военные учения стартовали в нескольких километрах от Кишинева

"Цель учений состоит в повышении уровня подготовки состава артиллерийских подразделений национальной армии для выполнения боевых задач", — отметил Додон на своей странице в Facebook.

Как отметил президент, он ознакомился с деятельностью генерального штаба артиллерийского батальона и командно-наблюдательного пункта артиллерийского батальона по проведению боевых операций. Также лидер республики присутствовал при стрельбах, которые проводились военнослужащими для оценки степени подготовки артиллерийских систем, военной техники, а также оборудования связи артиллерийских подразделений.

"Высоко оцениваю уровень подготовки, проявленный молдавскими военнослужащими, несмотря на плачевную ситуацию, в которой находятся в настоящее время вооруженные силы, а также министерство обороны, благодаря евроунионистскому правлению", — отметил Додон.

По его словам, необходимо модернизировать нашу армию, нужно провести реформы, чтобы армия соответствовала современным требованиям.

"Все это возможно лишь при условии профессионального руководства… Вместе с тем, необходимо учитывать, что Республика Молдова является нейтральным государством, и мы не хотим ни с кем воевать", — сказал Додон.

Молдавско-румынские учения "Огненный щит" завершаются 22 сентября. В августе на базе в Бульбоака, которая находится в нескольких километрах от Кишинева, прошли совместные американо-молдавские учения Dragoon Pioneer.