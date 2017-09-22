Общественный транспорт в Кишиневе меняет маршрут в выходные

В разных районах молдавской столицы общественный транспорт по различным причинам будет ездить по другим маршрутам – как именно, рассказали в местной администрации

КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. На Телецентре и в центре Кишинева общественный транспорт в выходные дни будет ездить по иным маршрутам. Об этом предупредили в примэрии молдавской столицы.

Таким образом, в связи с проведением капитального ремонта теплосетей остановят движение транспорта на перекрестке улиц Г.Асаки и Митрополита Гурие Гросу. Ограничения введут с 14.00 субботы до такого же времени следующего дня.

© Sputnik/ Руслан Кривобок Кишинев и пробки: как вызвать такси и выжить

В связи с этим троллейбус №5 временно перестанет ездить. Маршруты троллейбусов №3, №10 и №24 сокращаются до улицы А.Матеевича, троллейбус №13 будет следовать до площади "Пан Халипа". Троллейбус №2 поедет с бульвара Траян, по бульвару Дачия, улице Чуфля, бульвару Штефана чел Маре, улицам Бодони, Матеевича, Александри, Хынчештскому шоссе, улицам Миорица, Гренобля и бульвару Траян.

Автобус №11, а также маршрутки №120, 116, 124, 169, 178 и 192 с улицы Асаки поедут по улицам Короленко, Тестемицану, Иона Инкулец, Измаильской и далее по привычным маршрутам.

Кроме того, в субботу на площади Великого национального собрания пройдут автомобильные соревнование по дрифту. В связи с этим движение по бульвару Штефана чел Маре на участке между улицами Бодони и Пушкина будет остановлено с 07.00 до 18.00.

По этой причине троллейбус №30 с бульвара Штефана чел Маре будет сворачивать на улицу В.Александри, а затем ехать по улицам Букурешть, Пушкина, бульвару Штефана чел Маре и далее по привычному пути.

Троллейбусы №4, 5, 8, 22 и 28 и автобусы №9, 11, 17, 46 и 122 перенаправят на улицу Букурешть.

Автобус №5 с улицы Бодони свернет на 31 августа, поедет по Пушкина и далее по привычному пути.

Водителей просят следовать дорожным указателям, чтобы избежать пробок.