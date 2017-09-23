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Пассажиры в самолете авиакомпании Аэрофлот

Как преодолеть страх полетов

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Общество
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Ольга Паскару
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О причинах, симптомах и способах борьбы с аэрофобией рассказал Sputnik Молдова пилот, психолог, специалист по аэрофобии и директор центра, специализирующегося на изучении и устранении страха полета Алексей Герваш

В наше время ежедневно в воздухе находятся тысячи авиалайнеров. Самолет считается самым удобным и безопасным видом транспорта. Тем не менее, многие из нас с недоверием относятся к нему или испытывают дискомфорт и страх, улетая куда-то на отдых или в командировку.

Боязнь полетов – психическое расстройство. Считается, что около 30% населения страдают аэрофобией, которая считается самой распространенной фобией.

Алексей Герваш отмечает, что корень этой проблемы лежит в дефиците доверия. Обычно этой фобией страдают люди, которые практически никому не доверяют, особенно технике. Это мнительные люди. Они живут с ощущением, что мир опасен и полон подвохов. Все это передается генетически, а воспитание и различные психические травмы усугубляют проблему.

Вылечить аэрофобию советами невозможно, подчеркивает психолог. Для этого нужно пройти специализированные курсы, которые занимаются этой проблемой. Только тогда можно со временем устранить эту проблему.

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"Все попытки давать советы обречены. Это психическое расстройство, и оно не лечится волшебными советами. Еще ни один человек не избавился от аэрофобии, просто услышав, что самолет самый безопасный транспорт. Алкоголь может только заглушить страх, но и усугубить проблему. Метафорически это можно сравнить с тем, как если бы вы сломали руку и вместо того, чтобы пойти в травмпункт накладывать гипс, выпьем пачку анальгина".

К симптомам аэрофобии эксперт относит желание избежать полета уже задолго до вылета. Тревога начинается с момента покупки билета. Это навязчивый поиск в интернете отзывов и информации об авиакатастрофах, усиление дискомфорта по мере приближения перелета, попытка его избежать. А в день вылета – дрожь в теле, учащенное сердцебиение, потоотделение, напряженные мышцы, вплоть до мышечных судорог, головокружение. А также вслушивание в работу двигателя на борту, контроль бортпроводников и процессов полета с целью удостовериться, — полет проходит нормально.  Это все усиливает страх, и может привести к панической атаке.

Знакомство с техническими основами перелета может уменьшить страх только на 15 – 20%, но не устранить аэрофобию.

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Психолог подчеркивает, что нельзя отказываться от перелетов или сводить их число к минимуму из-за страха. "Каждый раз, когда вы отказываетесь от полета, мозг запоминает, что вы избежали чудовищную угрозу, которой нет на самом деле. При этом мозг не учитывает, что самолет, который вы пропустили благополучно долетел как тысячи других. А только тот факт, если сбежали, — значит действительно была опасность. Поэтому отказ от полетов приведет только к усугублению аэрофобии".

Пилот отмечает, если данный страх сильно ограничивает вашу жизнь, это верный признак того, что этим симптомом нужно заняться всерьез и обращаться к специалистам. После таких тренировок во время полета вас перестанут пугать шумы двигателя, тряска в зоне турбулентности, крен, заход на второй круг при посадке.

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Теги:
боязнь полетов, страх, аэрофобия, самолеты, Алексей Герваш, мир
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