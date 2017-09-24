Историк: стaрославянский язык до XVII века был официальным в Молдове

О том, на каком языке говорили наши предки, а также какой язык использовался в канцеляриях Штефана Великого и Петру Рареша рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова историк Василий Стати

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. По словам Василия Стати, автора сборника "Молдавия и Россия. Исторические связи и сотрудничество. 1480-1818 г.г.", старославянский, а затем и русский язык, присутствовал на молдавской земле уже с начала XV века.

Подтверждением тому служит грамота молдавского господаря Александра Доброго на торговые льготы львовским купцам, датированная октябрем 1408 года.

© Sputnik/ Грамота молдавского господаря Александра Доброго

Говорил на славянском и Штефан Великий. Этот вывод исходит из письма его дочери, Елены Волошанки, текст которого понятен и сегодня.

© Sputnik/ Письмо Елены Волошанки Штефану Великому

"Славянский язык одновременно был официальным языком молдавской канцелярии, православия, официальных молдавских документов. Большинство актов в этом сборнике написаны на древнеславянском, на славянском и на русском языках. Вы можете убедиться в этом. Славянский русский язык до конца XVI — начала XVII века в Молдавии был языком официальных документов и православной службы", — утверждает историк.

Но вот в народе славянским языком владели немногие. В массах он стал распространяться только после открытия в Молдове славянских школ.

"Народ всегда говорил на родном молдавском языке, потому что, к сожалению, в то время ещё не было славянских школ, так как в Молдавии, они появились позднее. Поэтому в массы он не мог проникнуть. Только через служебные книги. А народ говорил на неолатинском языке", — резюмировал Василий Стати.