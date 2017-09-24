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В Молдове похолодает: точный прогноз погоды на 25 и 26 сентября

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 24 сентября, по всей стране будет переменная облачность, на севере и в центре республики вероятны осадки, скорость ветра 2-7 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит + 20 С в Кишиневе и + 24 С на юге.

Температурный режим

В воскресенье, 24 сентября, на севере температура воздуха составит днем +19 +22 С днем, а ночью +8 +11 С. В центре республики ожидается от +20 до + 23 С в дневные часы и +9 +12 С — ночью. На юге температура поднимется до +21 +24 градусов днем и +10 +13 С в ночные часы.

Атмосферное давление повышенное — 749 мм.рт.ст.

В ближайшие дни осадки не ожидаются, похолодает. В понедельник, 25 сентября, температура воздуха днем составит +18 + 21 С на юге, + 19 + 22 в центре, на севере прогнозируется не выше + 21С. Во вторник, 26 сентября, температуры снизятся еще на один градус.

До 26 сентября в южной половине территории сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий.

Праздники и народные приметы

24 сентября (по старому стилю 11 сентября), отмечается народный праздник Федорины вечерки. Этим событием заканчивалась уборка урожая и начиналась подготовка к зимней жизни.

В православии праздник посвящен святой Федоре Александрийской, которая, согласно историческим данным, жила в V веке. Будучи обманутой сводней, молодая женщина изменила своему мужу. Но, осознав скверну прелюбодеяния, решила уйти в монастырь. Зная, что ее там может найти обманутый супруг, облачилась в мужское одеяние и назвалась Федором, что позволило ей найти приют в мужской обители. После смерти жены супруг был впечатлен ее подвигом и стал монахом в том же монастыре.

На Руси на Федору отмечали третью встречу осени. В это время вовсю шли дожди, начиналась слякоть. Крестьяне завершали убирать урожай и начинали готовиться к "зимней жизни". 

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Теги:
самый точный прогноз погоды, прогноз погоды в Молдове, похолодание
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