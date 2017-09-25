Сильнейший туман в Кишиневе - авиарейсы задерживаются

С утра понедельника внесены коррективы в работу кишиневского аэропорта - рейсы задерживаются на несколько часов

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Сразу несколько рейсов на вылет и прибытие в Международный кишиневский аэропорт перенесены из-за тумана. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

© Sputnik/ Алексей Мальгавко В аэропорту Кишинева придумали, как привлечь туристов в Молдову

Таким образом, с 6.30 до 9.50 отложен вылет рейса 9U 181, S7 4532 в Санкт-Петербург. Самолет в Верону (9U 885, IG 9885) отправится не в 6.30, а в 19.30, а рейс в Стамбул (TK 270) полетит вместо 10.10 в 12.00.

Последняя задержка связана с тем, что на полтора часа задерживается прибытие рейса из Турции TK 269.

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Кроме того, рейс из Дублина (9U 832), который должен был прилететь в 05.50, перенаправлен в Бухарест.

Из-за переноса вылета из молдавской столицы рейсов в Санкт-Петербург и Верону, прибытие самолетов, которые летят по обратному маршруту, также откладывается. Рейс из северной столицы России прибудет не в 11.50, а в 14.30, а рейс из Вероны отложен не 12 часов и прилетит в 23.50.