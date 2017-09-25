Заморозки в сентябре - метеорологи объявили "желтый код" в Молдове

Осень окончательно вступила в права: в период с 28 сентября по 2 октября на большей части территории Молдовы ожидаются заморозки интенсивностью до -1...-3 градусов по Цельсию

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с заморозками.

"28 сентября в утренние часы местами в северной части ожидаются заморозки на поверхности почвы интенсивностью —1..-2 градусов по Цельсию, с дальнейшим распространением с 29 сентября по 2 октября на большую часть территории и усилением их интенсивности до —1..-3", — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Кроме того, в стране действует еще один "желтый код".

До 26 сентября в южной половине территории сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятого класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий.