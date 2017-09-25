Новые дорожные знаки в Кишиневе: хаос или порядок

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Национальный инспекторат по патрулированию Молдовы предупреждает водителей о новых дорожных указателях, которые появятся в Кишиневе. Речь идет о пересечении непрерывной дороги и повороте налево/направо, где на светофоре появится знак зеленой стрелки, которая разрешает движение прямо. Таким образом, водители, удостоверившись, что нет помех могут продолжить движение вперед на красный сигнал светофора.
Как пояснили в инспекторате по патрулированию, подобные меры направлены на разгрузку дорожного движения, а также на обеспечение безопасности участников движения.
Где появятся зеленые стрелки:
— Букурешть — А. Щусева;
— Траян — Гренобле;
— Гренобле — Костюжень;
— Гренобле — Тестемицану;
— Хынчешть — Спикулуй;
— Измаил — Варлаам;
— Измаил — Колумна;
— Измаил — А. Хаждеу;
— В. Лупу — Конституцией;
— Киевская — Т. Владимиреску;
— Албишоара — А. Пушкина;
— Албишоара — В. Александри;
— Албишоара — Фередеулуй;
— Ботанический сад — Салкымилор;
— Ботанический сад — Сармизечетуза;
— Л. Деляну — Н. Костин;
— Алба Юлия — Л. Деляну;
— Н. Димо — А. Сахарова;
— В. Лупу — Шт. Няга;
— К. Стере — М. Когэлничану;
— К. Стере — А. Щусева;
— П. Халиппа — А. Корнеску;
— П. Халиппа — А. Матеевич;
— Пьетрарилор — Друмул Виилор.