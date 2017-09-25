Новые дорожные знаки в Кишиневе: хаос или порядок

В Кишиневе начали появляться новые дорожные указатели - стрелка, указывающая на движение прямо, - как в полиции объясняют, это нововведение.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Национальный инспекторат по патрулированию Молдовы предупреждает водителей о новых дорожных указателях, которые появятся в Кишиневе. Речь идет о пересечении непрерывной дороги и повороте налево/направо, где на светофоре появится знак зеленой стрелки, которая разрешает движение прямо. Таким образом, водители, удостоверившись, что нет помех могут продолжить движение вперед на красный сигнал светофора.

Как пояснили в инспекторате по патрулированию, подобные меры направлены на разгрузку дорожного движения, а также на обеспечение безопасности участников движения.

© Facebook / Nicolay Kolashnykov‎/Город без маршруток! Водители помогают пешеходам Новый дорожный указатель в Кишиневе

Где появятся зеленые стрелки:

— Букурешть — А. Щусева;

— Траян — Гренобле;

— Гренобле — Костюжень;

— Гренобле — Тестемицану;

— Хынчешть — Спикулуй;

— Измаил — Варлаам;

— Измаил — Колумна;

— Измаил — А. Хаждеу;

— В. Лупу — Конституцией;

— Киевская — Т. Владимиреску;

— Албишоара — А. Пушкина;

— Албишоара — В. Александри;

— Албишоара — Фередеулуй;

— Ботанический сад — Салкымилор;

— Ботанический сад — Сармизечетуза;

— Л. Деляну — Н. Костин;

— Алба Юлия — Л. Деляну;

— Н. Димо — А. Сахарова;

— В. Лупу — Шт. Няга;

— К. Стере — М. Когэлничану;

— К. Стере — А. Щусева;

— П. Халиппа — А. Корнеску;

— П. Халиппа — А. Матеевич;

— Пьетрарилор — Друмул Виилор.