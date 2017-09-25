Апелляционная палата вынесла решение по Киртоакэ

КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Апелляционная палата по итогам заседания в понедельник приняла решение отклонить запрос адвокатов отстраненного с поста примара Кишинева Дорина Киртоакэ, опротестовавших продление домашнего ареста.

"Думаю, что Апелляционная палата законно отклонила требование и оставила в силе решение первой инстанции", — сказал прокурор Думитру Робу.

Киртоакэ же, в свою очередь, заявил, что не согласен с таким вердиктом, считая его противозаконным.

Апелляционная палата должна была еще 21 сентября рассмотреть жалобу адвокатов Киртоакэ, однако судьи АП попросили перенести заседание, потребовав дополнительные материалы, связанные с решением первой инстанции о продлении меры пресечения.

25 мая Киртоакэ задержали, как подозреваемого по уголовному делу о платных парковках. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния. Столичный градоначальник помещен под домашний арест. Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение примару было выдвинуто 12 июля. Сейчас речь идет о двух преступлениях — извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Поскольку дело рассматривается уже по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет. Кроме того, в сентябре антикоррупционные органы страны сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий в деле.