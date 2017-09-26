Желтый код в Молдове: точный прогноз погоды на 27 и 28 сентября

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КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 26 сентября, на территории всей страны ожидается переменная облачность, осадков не предвидится.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Какой будет погода в начале недели: точный прогноз на 26 и 27 сентября

Максимальная температура воздуха составит + 22 С в Кишиневе и + 24 С на юге.

Температурный режим

Во вторник, 26 сентября, на севере температура воздуха составит днем +19 +22 С днем, а ночью +8 +10 С. В центре республики ожидается от +22 до + 23 С в дневные часы и +9 +12 С — ночью. На юге температура поднимется до +22 +24 градусов днем и +10 +13 С в ночные часы.

Атмосферное давление — 754 мм.рт.ст.

Сегодня ожидаются небольшие геомагнитные возмущения, медики рекомендуют всем, кто страдает метеозависимостью, следить за своим самочувствием.

В среду, 27 сентября, и в четверг, 28 сентября, температура снизится еще на один градус. Осадков не предвидится.

Желтый код

28 сентября в утренние часы местами в северной части ожидаются заморозки на поверхности почвы интенсивностью —1..-2°С, с дальнейшим распространением 29.09-2.10 на большую часть территории и усилением их интенсивности до —1..-3°С.

До 26 сентября в южной половине территории сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий.

Праздники и народные приметы

В народе этот день называют днем Корнилия. Говорят, что после Корнилия корень не растет, а гибнет только.

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Именно поэтому, 26 сентября старались закончить все работы в поле, собрать урожай. Обычно оставляли исключительно репу. Объяснялось это сильными заморозками, которые были по утрам. Люди отмечали, что 26 сентября улетают в теплые края последние грачи. Обычно Корнилия — 26 сентября — считали последним днем осени.

Именно поэтому 26 сентября убирали весь урожай, особенно, корнеплоды: морковь, свеклу, редьку. Из полученных овощей можно было приготовить большое количество блюд. Например, редьку могли натереть на терке, добавить немного нарезанного лука и заправить квасом с постным маслом. Также редьку можно нарезать тонкими ломтиками, посыпать солью и дождаться, пока из нее выделится сок. Редьку считали едой бедняков. Морковь употребляли, как в вареном виде, так и в качестве салатов. Репу могли парить, верить или есть сырой. Из свеклы, естественно, готовили борщ. Интересно, что это блюдо, в свою очередь, такое называние получило от борщевика — растения, изначально входившего в традиционный рецепт борща. К слову, в этот день также можно садить яблони и смородину.