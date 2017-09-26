Тысячи кишиневцев останутся без электроэнергии

Предприятие-поставщик Red Union Fenosa сообщает, что 26 сентября ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах молдавской столицы

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Публикуем список улиц, где сегодня, 26 сентября, возможны отключения электроэнергии.

Центр:

— ул. Друмул Виилор 30-34, 67-97, Фрумоаса 43-71, 56-88, Хынчешть 53-58, Валя Дическу 107-119, 144-160, Докучаев 13-31, 26-42 — в период с 09:20 — 18:00

— бд. Негруцци 5 —в период с 09:00 — 18:00

© РИА Новости, Инфографика Рейтинг стран Европы по стоимости электроэнергии

Буюканы:

— ул. Алба Юлия 75 – в период с 09:15 — 17:00

Ботаника:

— ул. А. Негру Водэ, 66/4, Данубиус 36-50, 45-57, Сармизегетуза 75, 77, 77A, 87, Тирас 1-47, 2-66 — в период с 09:30 — 18:00

— бд. Дечебал 19, Титулеску 5/6, 22-34, 28/2, 51, 53/1, Зелинский 1, 1А, 3, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/7А, 7/1,Сармизегетуза 5/1, 2, 3, 4; 12, 12/1, 17, 21, 23, 29 — в период с 09:00 — 17:00

Чеканы:

— ул. Вадул-луй-Водэ 17, 17 A,Б,Ф,Г,И,Л,К,П,Р,С,T,В — в период с 09:20 — 19:00

— ул. Репин 1-19, 2-10, Н. Григореску 1-9, 2-18, Отоваска 1-7 — в период с 09:10 до 16:00

— ул. Волунтарилор, 10, 10А, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 14/3, 999, 9999 — в период с 11:00 — 16:00

Более подробную информацию можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11.