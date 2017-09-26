Нетрезвые водители в Молдове смогут избежать наказания за ДТП

Лазейка, позволяющая нетрезвым водителям избежать наказания за ДТП, содержится в новых поправках, вынесенных на публичное обсуждение министерством внутренних дел Молдовы

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik, Дарья Чернега. Водители, попавшие в ДТП, смогут избежать визита в наркодиспансер.

Это предусматривают новые поправки в законодательство, согласно которым участники мелких аварий получат возможность подписать друг с другом мировое соглашение без вмешательства полиции.

Комментируя эту законодательную инициативу, выдвинутую МВД Молдовы, исполнительный секретарь совета безопасности дорожного движения Ион Булимага заявил Sputnik, что при оформлении ДТП без привлечения полиции оба участника аварии приходят к общему знаменателю о том, при каких обстоятельствах произошло дорожно-транспортное происшествие.

"В этом случае их никто не может обязать проходить медицинское освидетельствование", — сказал собеседник.

Если один из участников аварии находится в неадекватном состоянии, то другой водитель, пострадавший в ДТП, имеет право вызвать полицию, которая и примет решение о направлении в наркологический диспансер. По словам эксперта, полиция также может приехать на место аварии, если ее участники не в состоянии прийти к мировому соглашению.

Ранее профильное ведомство выступило с инициативой, согласно которой участники ДТП, не приведших к человеческим жертвам, получают возможность самим урегулировать вопрос о возмещении материального ущерба. Для этого они должны будут заполнить специальный бланк, и отнести его в страховую компанию.

"На основании специального формуляра страховые компании устанавливают, какая именно из сторон имеет право на возмещение ущерба, и соответственно, инициируют процедуру по возмещению данного ущерба", — пояснил Булимага.

Чиновник также добавил, что при разработке законодательной инициативы МВД преследовало цель экономии времени и денег, которые затрачиваются на разрешение подобного рода споров. Так, в Молдове ежегодно происходит около 11 тысяч мелких аварий. На документирование каждой государство тратит 200 леев. Или в общей сложности до трех миллионов леев в год. Как отметил Булимага, участники ДТП, в свою очередь, сэкономят время, которое потратят на оформление всей документации для страховой компании. Кроме того, к виновникам аварий не будут применяться штрафные пункты и денежные штрафы.