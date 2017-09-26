Фотофакт: осужденный экс-министр Киринчук ходит в тренажерный зал

Услышавший в августе обвинительный приговор экс-министр транспорта Юрий Киринчук сейчас живет вполне обычной жизнью и даже ходит в тренажерный зал

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Бывший министр транспорта Молдовы Юрий Киринчук, признанный виновным в извлечении выгоды из влияния и злоупотреблении служебным положением, поделился на своей странице в соцсети Facebook фотографиями своих занятий в тренажерном зале столицы, чем вызвал возмущение пользователей.

В своей публикации экс-глава министерства призывает поддерживать здоровый образ жизни и заниматься спортом.

Киринчук был обвиняемым в деле о коррупции при распределении денег из европейских фондов. Как сообщили гособвинители, в ходе следствия чиновник свою вину признал. 30 мая президентом подписан указ о его отставке.

Суд Кишинева 9 августа приговорил бывшего министра транспорта и дорожной инфраструктуры Молдовы Юрия Киринчука к одному году четырем месяцам тюрьмы в пенитенциаре полузакрытого типа со штрафом в 700 условных единиц (около 2 тысяч долларов) и с лишением права занимать определенные должности в течение 5 лет.

Как пояснила прокурор Виктория Фуртунэ, приговор вынесен условно с испытательным сроком в один год.