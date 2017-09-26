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Председатель Парламента Андриан Канду

Канду рассказал, найдутся ли деньги на референдум по отставке Киртоакэ

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Тема:
Киртоакэ и закон (52)
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Спикер парламент Андриан Канду заявил, что нужно действовать в соответствии с действующим законодательством

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Председатель высшего законодательного органа Молдовы Андриан Канду заявил, что средства на проведение референдума по отставке с поста примара Дорина Киртоакэ будут выделены.

"Поддерживаем мы проведение референдума или нет, нравится или нет нам Дорин Киртоакэ, закон нужно соблюдать, поэтому деньги будут выделены", — сказал Канду в ходе пресс-конференции во вторник. 

Дорин Киртоакэ
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Апелляционная палата вынесла решение по Киртоакэ

В этот же день Центральная избирательная комиссия Молдовы утвердила смету расходов на организацию и проведение 19 ноября местного референдума по отзыву Дорина Киртоакэ с должности мэра Кишинева. Для проведения плебисцита потребуется 8 миллионов 910,64 тысячи леев.

Затраты ЦИК составят примерно 7 миллионов 800 тысяч леев, а Центра непрерывного образования в избирательной сфере при ЦИК — около миллиона 109 тысяч леев.

Как отметила руководитель Центризбиркома Алина Руссу, принятое ЦИК решение направят на рассмотрение в парламент и правительство для подтверждения выделения необходимых финансовых средств.

С чего все началось?

В муниципальном совете Кишинева проголосовали за проведение местного референдума по отставке Киртоакэ 19 ноября. Это предложение внесли мунсоветники от Партии социалистов после того, как Апелляционная плата Кишинева подтвердила постановление суда столичного сектора Буюкань от 21 июля 2017 года о соблюдении всех норм по сбору подписей о проведении референдума по отставке Киртоакэ. 

Лучия Палий
© Facebook / Lucia Palii
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В мунсовете Кишинева это предложение поддержало большинство советников, кроме фракции Либеральной партии, представленной 12 членами. Согласно статье 180 Кодекса о выборах, "вопрос о проведении местного референдума может быть инициирован 10% граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на территории соответствующей административно-территориальной единицы". Это, по словам главы фракции социалистов в мунсовете Иона Чебана, 64 тысячи 411 человек.

Выдача подписных листов для референдума по отставке генерального мэра Кишинева Дорина Киртоакэ и сбор подписей в поддержку этой инициативы начались 11 мая.

Сколько нужно голосов для отставки Киртоакэ?

Текст вопроса, который вынесут на референдум, будет указан на государственном и русском языках. Звучать он будет следующим образом: "Поддерживаете ли вы отзыв генерального примара муниципия Кишинэу Дорина Киртоакэ?". 

Дорин Киртоакэ и Анишоара Логин
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Позже ЦИК утвердил дату проведения плебисцита на 19 ноября 2017 года. Согласно местному законодательству, на референдуме по отзыву примара есть обязательное требование — количество голосов, поданных за отставку, должно быть не меньше числа голосов, поддержавших на выборах избрание градоначальника. В 2015 году за Киртоакэ проголосовали 163,57 тысячи жителей.

Киртоакэ — вице-председатель Либеральной партии Молдовы (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимает пост мэра Кишинева уже третий срок — 10 лет подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.

25 мая Киртоакэ задержали по подозрению по делу о платных парковках. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния. Столичный градоначальник помещен под домашний арест на 30 дней. Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение примару было выдвинуто 12 июля. Сейчас речь идет о двух преступлениях — извлечение выгоды из влияния и пассивная коррупция. Поскольку сейчас дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет лишения свободы. Кроме того, в сентябрe антикоррупционные органы страны сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий.

Тема:
Киртоакэ и закон (52)

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Теги:
отставка, деньги, референдум, ЦИК, Андриан Канду, Дорин Киртоакэ, Молдова
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