Выборы в Молдове: каковы права и чего не хватает избирателям

Электоральный сезон в Молдове близок, как голосовать лицам с ограниченными возможностями, и что предлагают эксперты

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik, Нику Гончар. Предвыборная пора в скором времени нагрянет в Молдову. В следующем году республику ожидают парламентские выборы, а в этом году, уже 19 ноября, в Кишиневе пройдет референдум по отставке мэра Кишинева Дорина Киртоакэ. На этот же день запланированы выборы на местном уровне в ряде населенных пунктов страны. В преддверии электорального сезона в Кишиневе прошел круглый стол на тему "Роль государства в обеспечении избирательных прав граждан с ограниченными возможностями".

Важность вопроса

Директор кишиневского филиала международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников Межпарламентской ассамблеи СНГ Евгений Штирбу подчеркнул важность данной темы не только для Республики Молдова, но и для мирового сообщества.

© Sputnik/ Михаил Фомичев Чего работающие люди с ограниченными возможностями ждут от государства

В частности, предложено дополнить Кодекс о выборах нормами, которые посвящены обеспечению голосования избирателей с ограниченными физическими возможностями.

По словам Штирбу, в содержании поправок необходимо отразить все требования, предъявляемые к обеспечению избирательных участков и окружных избирательных советов, для соблюдения прав лиц на осуществление своих конституционных избирательных прав.

Зампредседателя Центризбиркома Родика Чуботару подчеркнула заинтересованность комиссии в обеспечении избирательных прав граждан с ограниченными возможностями и рассказала об инициативах, которые уже были осуществлены ЦИКом в рамках предыдущих избирательных кампаний.

Председатель ЦИК Гагаузии Иван Комур отметил открытость как Центризбиркома Молдовы, так и избирательной комиссии Гагаузии в данных вопросах и призвал общественные организации и граждан более активно сотрудничать с государственными органами для решения существующих проблем.

Что нужно сделать?

Как считают эксперты, важно оборудовать избирательные участки конструкциями и техническими устройствами для осуществления голосования лиц с ограниченными физическими возможностями.

В частности, необходимо оснастить избирательные участки, окружные избирательные советы и территории прилегающими к ним конструкциями постоянного и временного характера, которые бы обеспечили доступ избирателей к урне для голосования. В этом же контексте надо организовать пространство внутри избирательного участка с учетом потребностей свободного перемещения лиц, использующих инвалидные кресла или человека, сопровождаемого специально обученной собакой-поводырем.

© Sputnik/ Александр Уткин Работодатели против лиц с ограниченными возможностями – кто прав

Также, по мнению экспертов, избирательные участки должны быть обеспечены электронным оборудованием, позволяющим избирателям с ограниченными возможностями самостоятельно осуществлять голосование. Помимо этого, предлагается разработать и внедрить защищенные методы электронного дистанционного голосования, доступных для лиц с ограниченными возможностями. Необходимо и присутствие на избирательном участке социальных работников и специалистов, способных оказать помощь и содействие в голосовании с использованием электронных приборов и бюллетеней в случае необходимости.

Кроме того, предлагается уделить особое внимание организации информационного обеспечения о ходе избирательных кампаний, кандидатах и избирательных блоках, формах и методах осуществления голосования, а также результатах выборов способами, доступными для восприятия лицами с различными категориями инвалидности.