13:10 27 Сентября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Распятие и свечи

Воздвижение Креста Господня 2017: история, традиции и молитвы

© Sputnik/ Тарас Литвиненко
Общество
Получить короткую ссылку
126910

Православная церковь празднует Воздвижение Креста Господня 27 сентября (14 сентября по старому стилю)

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Православные христиане в среду отмечают один из двенадцати главных церковных праздников — Воздвижение Креста Господня. Само название праздника указывает на торжественное поднятие креста, на котором был распят Христос, вверх ("воздвижение") после обнаружения его в земле. Полное название этого праздника звучит так: Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Фрагмент распятия
CC0 / Pixabay
Фрагмент распятия

История праздника

Установление праздника Крестовоздвижения связано с событиями, происшедшими в 325-326 годах, когда мать императора Константина Великого, святая равноапостольная Елена, отправилась в Иерусалим, чтобы найти места, связанные с событиями земной жизни Спасителя, и крест, на котором был распят Христос. Вследствие разрушения Иерусалима в 70-м году римскими войсками крест был утерян. Христианская святыня была обнаружена под языческим святилищем Афродиты, устроенным на месте Гроба Господня.

Церковный православный календарь на 2017 год
Nicolai Kibich
Православный календарь на 2017 год

После обретения Креста Господня животворящего у Голгофы по повелению императрицы Елены, этот крест был воздвигнут патриархом Иерусалимским, по всей вероятности, над большой человеческой толпой, как свидетельство о том, что крест обретен и возвращен людям, но не как орудие пытки и казни, а как символ их спасения.

По преданию, чтобы определить, какой из трех найденных крестов относился к Спасителю, каждый из них иерусалимский первосвятитель поочередно возложил на тяжелобольную женщину и на умершего, которого в этот момент несли мимо на погребение. После прикосновения креста Христова женщина исцелилась, а покойник воскрес. Императрица Елена передала одну часть креста храму Гроба Господня в Иерусалиме, а другую направила в Константинополь.

В результате в VII веке еще одно воспоминание было присоединено. Связано оно с возвращением Древа Животворящего Креста из плена.

Дата праздника

По преданию, Крест Господен был обретен перед Пасхой, потому первоначально Крестовоздвижение отмечали во второй день Христова Воскресения. Праздник перенесли на 14 сентября (по новому стилю — 27 сентября), так как в 335 году 13 сентября был освящен храм Воскресения Христова. На освящение храма приехали священники со всех уголков Римской империи, они и рассказали всем христианам о новом празднике.

Распятие
© Flickr/ Mark Weston
Распятие

Крестовоздвижение является непереходящим праздником — его дата неподвижна.

Что нельзя есть в Воздвижение Креста Господня

В этот праздник у православных верующих строгий пост. Молочные продукты, мясо, яйца и рыбу кушать запрещено. А вот растительное масло разрешено. Нельзя объедаться.
Должны быть в праздник Воздвижения Креста Господня у верующих чистые помыслы.

Важно! Церковные каноны соблюдать 27 сентября обязательно.

Во время богослужения
© Sputnik/ Pavel Lisitsyn
Во время богослужения

Какие молитвы читают в Крестовоздвижение

Тропарь праздника, глас 1-й
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным христианом на сопротивные даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Кондак, глас 4-й
Вознесыйся на крест волею, тезоименитому Твоему новому жительству щедроты Твоя даруй, Христе Боже; возвесели силою Твоею, победы дая нам на сопостаты, пособие имуще Твое, оружие мира, непобедимую победу.

Волею — добровольно. Тезоименитому Твоему — носящему Твое имя. Жительству — обществу. Пособие имуще Твое, оружие мира, непобедимую победу — да имеем мы Твою помощь, как ограждение мира и знамя непобедимости.

Величание
Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Крест Твой святый, имже нас спасл еси от работы вражия.

Прокимен
Видеша вси концы земли спасение Бога нашего (Пс. 97, 3).

Стихиры
Кресте Христов, христиан упование, заблуждших наставниче, обуреваемых пристанище, в бранех победа, вселенныя утверждение, недужных врачу, мертвых воскресение, помилуй нас.

Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим.

Материал составлен по открытым источникам.

По теме

В Молдове обнаружена древнейшая каменная церковь
В Молдове воссоздана деревянная церковь, аналогов которой нет
Теги:
что нельзя есть, молитвы, православные, церковь, история, праздник, Воздвижение Креста Господня
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Музыкальный критик Артемий Троицкий, архивное фото
    Латвийский «совок»

    Дух Советского Союза в Латвии сильнее, чем в других странах Балтии, считает музыкальный критик Артемий Троицкий.

  • Зал суда, архивное фото
    Вернуть пограничника

    Россия обратилась к Литве с просьбой освободить пограничника Руслана Перегуда, который незаконно пересек литовско-российскую границу.

  • Портрет Сергея Довлатова на площади Вабадузе в Таллинне
    Чтобы помнили

    Таллиннская городская управа поддержала идею установить в столице Эстонии памятник писателю Сергею Довлатову.

  • Медведь в Полесском заповеднике
    Атомный медведь

    Ученые смогли впервые заснять медведя в Полесском радиационно-экологическом заповеднике – территории, наиболее пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС.

  • Здание парламента Грузии
    Битва за Конституцию

    Парламент Грузии утвердил проект обновленной Конституции. Президента, обладающего правом вето, такой главный закон страны не устраивает.

  • Флаги Абхазии и ПМР
    Дружбе крепнуть!

    Республика Абхазия и Приднестровская Молдавская Республика подпишут обновленный договор о дружбе и сотрудничестве.

  • Министр иностранных дел Болгарии Кристиан Вигенин, фото из архива
    Нарушить status quo

    Спецпредставитель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристиан Вигенин считает, что статус-кво по Карабаху должен быть изменен мирным путем.

  • Игрок ФК Манчестер Юнайтед Генрих Мхитарян
    Армянская поддержка

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян выразил надежду, что поддержать его в игре с ЦСКА придут армянские болельщики.

  • Мужчина настраивает свой новый iPhone 7 Plus, архивное фото
    «Яблочная» взятка

    Чиновника в Казахстане осудили к 7 годам лишения свободы за взяточничество – мзду он брал не только деньгами, но и смартфонами от Apple.

  • Вертолет. Архивное фото
    Всем миром

    Для поиска пропавшей в горах Кыргызстана туристки из Тель-Авива, спасательная группа, прибывшая из Израиля, просит у немецкого посольства военный вертолет.

  • 16-летняя вдова боевика вынуждена ухаживать за пятью детьми: RT ищет родственников
    «Черная» вдова

    Министерство внутренних дел Таджикистана ищет родственников девушки-таджички, бывшей супругой боевика Исламского государства.

  • Грузчики работают на складе овощей и фруктов
    Всех «на волю»!

    Узбекистан готов в ближайшее время провести полную либерализацию внешнеэкономической деятельности в части экспорта продукции.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Взрывы на военных складах в Калиновке
Фоторепортаж из Винницкой области: как тушат пожар на военных складах
ВИДЕО: Взрывы на военных складах в Калиновке
Видео взрывов на военных складах в Винницкой области
Учебный год-2017: школьные нормы, расписание каникул и правила образовательного процесса
Учебный год-2017: школьные нормы и расписание каникул

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться