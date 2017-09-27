13:11 27 Сентября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Взрывы на военных складах в Калиновке

Экологи рассказали, дойдет ли до Молдовы токсичное облако из Украины

© REUTERS/ Gleb Garanich
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Мощный пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (7)
185611

Опасность ситуации заключается в том, что расстояние от Кишинева до Винницы составляет около 300 километров

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Направление ветра и погодные условия в данный момент не способствуют распространению токсичного облака из Украины на территорию Молдовы, отмечают экологи. Несмотря на то, что расстояние от Кишинева до Винницы составляет около 300 километров, организации сил по тушению пожара и особенности распространения очага не дает оснований для мнения, что опасное облако может дойти до нашей страны.

Фоторепортаж из Винницкой области: как тушат пожар на военных складах>>>

Возгорание с детонацией боеприпасов на военном складе в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуированы. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

Взрывы на военных складах в Калиновке
© Photo: dsns.gov.ua
Взрывы на военных складах в Калиновке

Опасность ситуации заключается в том, что, по сообщениям СМИ, на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", а Украина — одна из двух стран, с кем граничит Молдова.

"Если бы дул сейчас северо-западный ветер, то облако от горящих складов в Винницкой области дошло бы до северных районов Молдовы. Но особо токсичных веществ там нет, да и распыляются продукты горения в радиусе максимум 10 километров", — отметил в комментарии Sputnik эколог Владимир Гараба.

Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

Explozie la depozitul de muniții din Kalinovka, Ucraina
© Photo: dsns.gov.ua
Под Винницей пожар на складе боеприпасов тушат более тысячи человек

Около 28 тысяч человек были эвакуированы, где спасатели до сих пор не могут потушить пожар, отмечает РИА Новости Украина.

С целью ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на месте развернул свою деятельность Ситуационный центр областной полиции.

"К охране общественной безопасности и порядка на территории области привлечено более 2800 сотрудников полиции. В непосредственной близости от места взрыва несут службу 70 работников Калиновского отдела полиции, 100 работников аппарата полиции Винницкой, 60 патрульных полицейских, 40 человек областного управления полиции охраны", — отметили в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

Полиция также организовала работу 46 блокпостов — для перекрытия всех выездов с территории области. В частности, закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге государственного значения М-21 Житомир — Могилев-Подольский. Кроме того, закрыто движение железнодорожного транспорта на перегоне Сосенко — Калиновка регионального филиала "Юго-Западная железная дорога".

Тема:
Мощный пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (7)
Теги:
токсичное облако, экология, взрыв, Калиновка, Украина
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Музыкальный критик Артемий Троицкий, архивное фото
    Латвийский «совок»

    Дух Советского Союза в Латвии сильнее, чем в других странах Балтии, считает музыкальный критик Артемий Троицкий.

  • Зал суда, архивное фото
    Вернуть пограничника

    Россия обратилась к Литве с просьбой освободить пограничника Руслана Перегуда, который незаконно пересек литовско-российскую границу.

  • Портрет Сергея Довлатова на площади Вабадузе в Таллинне
    Чтобы помнили

    Таллиннская городская управа поддержала идею установить в столице Эстонии памятник писателю Сергею Довлатову.

  • Медведь в Полесском заповеднике
    Атомный медведь

    Ученые смогли впервые заснять медведя в Полесском радиационно-экологическом заповеднике – территории, наиболее пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС.

  • Здание парламента Грузии
    Битва за Конституцию

    Парламент Грузии утвердил проект обновленной Конституции. Президента, обладающего правом вето, такой главный закон страны не устраивает.

  • Флаги Абхазии и ПМР
    Дружбе крепнуть!

    Республика Абхазия и Приднестровская Молдавская Республика подпишут обновленный договор о дружбе и сотрудничестве.

  • Министр иностранных дел Болгарии Кристиан Вигенин, фото из архива
    Нарушить status quo

    Спецпредставитель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристиан Вигенин считает, что статус-кво по Карабаху должен быть изменен мирным путем.

  • Игрок ФК Манчестер Юнайтед Генрих Мхитарян
    Армянская поддержка

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян выразил надежду, что поддержать его в игре с ЦСКА придут армянские болельщики.

  • Мужчина настраивает свой новый iPhone 7 Plus, архивное фото
    «Яблочная» взятка

    Чиновника в Казахстане осудили к 7 годам лишения свободы за взяточничество – мзду он брал не только деньгами, но и смартфонами от Apple.

  • Вертолет. Архивное фото
    Всем миром

    Для поиска пропавшей в горах Кыргызстана туристки из Тель-Авива, спасательная группа, прибывшая из Израиля, просит у немецкого посольства военный вертолет.

  • 16-летняя вдова боевика вынуждена ухаживать за пятью детьми: RT ищет родственников
    «Черная» вдова

    Министерство внутренних дел Таджикистана ищет родственников девушки-таджички, бывшей супругой боевика Исламского государства.

  • Грузчики работают на складе овощей и фруктов
    Всех «на волю»!

    Узбекистан готов в ближайшее время провести полную либерализацию внешнеэкономической деятельности в части экспорта продукции.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Взрывы на военных складах в Калиновке
Фоторепортаж из Винницкой области: как тушат пожар на военных складах
ВИДЕО: Взрывы на военных складах в Калиновке
Видео взрывов на военных складах в Винницкой области
Учебный год-2017: школьные нормы, расписание каникул и правила образовательного процесса
Учебный год-2017: школьные нормы и расписание каникул

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться