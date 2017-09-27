Экологи рассказали, дойдет ли до Молдовы токсичное облако из Украины

Опасность ситуации заключается в том, что расстояние от Кишинева до Винницы составляет около 300 километров

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Направление ветра и погодные условия в данный момент не способствуют распространению токсичного облака из Украины на территорию Молдовы, отмечают экологи. Несмотря на то, что расстояние от Кишинева до Винницы составляет около 300 километров, организации сил по тушению пожара и особенности распространения очага не дает оснований для мнения, что опасное облако может дойти до нашей страны.

Фоторепортаж из Винницкой области: как тушат пожар на военных складах>>>

Возгорание с детонацией боеприпасов на военном складе в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуированы. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

© Photo: dsns.gov.ua Взрывы на военных складах в Калиновке

Опасность ситуации заключается в том, что, по сообщениям СМИ, на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", а Украина — одна из двух стран, с кем граничит Молдова.

"Если бы дул сейчас северо-западный ветер, то облако от горящих складов в Винницкой области дошло бы до северных районов Молдовы. Но особо токсичных веществ там нет, да и распыляются продукты горения в радиусе максимум 10 километров", — отметил в комментарии Sputnik эколог Владимир Гараба.

Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

Около 28 тысяч человек были эвакуированы, где спасатели до сих пор не могут потушить пожар, отмечает РИА Новости Украина.

С целью ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на месте развернул свою деятельность Ситуационный центр областной полиции.

"К охране общественной безопасности и порядка на территории области привлечено более 2800 сотрудников полиции. В непосредственной близости от места взрыва несут службу 70 работников Калиновского отдела полиции, 100 работников аппарата полиции Винницкой, 60 патрульных полицейских, 40 человек областного управления полиции охраны", — отметили в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

Полиция также организовала работу 46 блокпостов — для перекрытия всех выездов с территории области. В частности, закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге государственного значения М-21 Житомир — Могилев-Подольский. Кроме того, закрыто движение железнодорожного транспорта на перегоне Сосенко — Калиновка регионального филиала "Юго-Западная железная дорога".