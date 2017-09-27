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Министерство иностранных дел и европейской интерграции Республики Молдова

Власти Молдовы рекомендовали воздержаться от поездок в Винницу

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Тема:
Мощный пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (7)
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Внешнеполитическое ведомство Молдовы выступило с предупреждением воздержаться от поездок в Винницкую область

КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. В связи с пожаром на военном складе в Винницкой области министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы рекомендовало гражданам страны не ездить в этот регион.

Взрывы на военных складах в Калиновке
© REUTERS/ Gleb Garanich
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Возгорание с детонацией боеприпасов на военном складе в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября.

Расстояние от Кишинева до Винницы составляет около 300 километров.

По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.  Всего из данной зоны эвакуированы более 28 тысяч местных жителей.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции информирует, что в Винницкой области, 26 сентября произошел сильный пожар на складе с вооружением, расположенном рядом с городом Калиновка. В связи с этим МИДЕИ рекомендует гражданам избегать поездок в этом направлении, а тем, кто находится поблизости с указанным населенным пунктам, рекомендует покинуть регион", — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве сообщили, что граждане Молдовы, которым требуется помощь, могут обратиться в посольство нашей страны на Украине по телефонам +38 044 521 22 80 или +38 068 384 20 16.

Взрывы на военных складах в Калиновке
© REUTERS/ Gleb Garanich
Взрывы на военных складах в Калиновке

Огненный ад на арсенале в Калиновке: танки и эвакуация жителей

С начала 2017 года в Украине горит уже третий крупнейший военный склад, на этот раз — в Калиновке. На ликвидацию ЧП брошено более 1200 человек, пожарные танки, а также объявлена масштабная эвакуация, отмечает РИА Новости Украина.

ВИДЕО: Взрывы на военных складах в Калиновке
© Ruptly. Roman Svitovi
Видео взрывов на военных складах в Винницкой области

Полиция и бойцы Нацгвардии перекрыли въезды в Калиновку Винницкой области, а также начали масштабную эвакуацию жителей города и близлежащих сел. Кроме того, над Винницей запретили полеты самолетов в радиусе 50 километров от эпицентра возгорания. Позже стало известно, что не обошлось без пострадавших. Женщина была госпитализирована после пожара на складе с боеприпасами. Отмечается, что подразделения ГСЧС ликвидировали возгорание четырех жилых домов, возникшее из-за попадания боеприпасов.

Взрывы на военных складах в Калиновке
© REUTERS/ Yurii Basiuk
Взрывы на военных складах в Калиновке

Реакция властей

На место происшествия прибыл премьер Владимир Гройсман и начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, сотрудники центрального аппарата СБУ во главе с Василием Грицаком. Премьер заверил, что ситуация на складе под Винницей сложная, но контролируемая. При этом, говоря о причинах ЧП, он не исключил, что речь, вероятно, идет о внешних факторах. Гройсман подчеркнул, что ситуация серьезная, но у правительства уже имеется опыт разрешения подобных проблем.

"Сейчас проводится эвакуация людей, вся территория в радиусе 5 километров отрабатывается. Транспорта достаточно, чтобы перевезти граждан, которые захотят уехать, в безопасное место. Уже развернуты три пункта размещения людей, там есть все необходимое. Все будет хорошо. Я попросил бы не разгонять панику", — сказал он.

В Генеральном штабе ВСУ не исключают возможность диверсии как основной причины возникновения пожара.

Explozie la depozitul de muniții din Kalinovka, Ucraina
© Photo: dsns.gov.ua
Под Винницей пожар на складе боеприпасов тушат более тысячи человек

Как заявил руководитель управления по связям с общественностью ГШ Богдан Сеник, сам склад был закрытым режимным объектом, "поэтому посторонние люди не могли туда зайти просто так".

С начала 2017 года пожар на военных складах в Виннице — уже третий по счету.

Ранее 22 сентября под Мариуполем на складах боеприпасов прогремели два взрыва. А 23 марта 2017 года произошел масштабный пожар на складах в Балаклее Харьковской области.

Тема:
Мощный пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (7)

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Теги:
поездки, боеприпасы, склад, предупреждение, пожар, МИДЕИ, Винницкая область, Молдова
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