ЧП под Винницей: поезда в Молдову задерживаются до пяти часов

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. В связи с пожаром на военном складе в Винницкой области внесены коррективы в маршруты пассажирских поездов на территории Украины.
Возгорание с детонацией боеприпасов на военном складе в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября.
Расстояние от Кишинева до Винницы составляет около 300 километров. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. Всего из данной зоны эвакуированы более 28 тысяч местных жителей.
Как сообщается на сайте Украинской железной дороги (УЖД), в настоящее время изменены маршруты 47 пассажирских поездов.
Время их задержки в пути достигает пяти часов, а в некоторых случаях — до восьми часов.
"Железнодорожный перегон Сосонка-Калиновка остается полностью закрытым для движения поездов. Персонал шести станций и одного разъезда эвакуирован", — сообщается на сайте компании.
По данным УЖД, изменены маршруты пассажирских поездов из Молдовы и в республику. Речь идет о поездах №48 Кишинев — Москва, №341 Москва — Кишинев, №342 Кишинев — Москва, № 47 Москва — Кишинев, №65 Москва — Кишинев.
Представитель "Железной дороги Молдовы" заявил Sputnik, что о том, как был изменен маршрут украинская сторона пока не уведомляла Кишинев.
"По предварительной информации поезд пойдет через село Шепетовка — это в объезд Винницы", — отметил собеседник.
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