Реальная причина: почему врачи спешат сделать все прививки детям

Вопрос, который интересует многих - делать или не делать прививку: почему врачи спешат вколоть вакцину?

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Молдавский адвокат Алексанру Присак получил официальный ответ со стороны министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики по поводу средств, выделяемых врачам, которым удается вакцинировать всех детей в подотчетном им секторе.

Исходя из опубликованного в соцсети Facebook документа, медики, которым удается вакцинировать всех детей согласно плану по прививкам, получают надбавки к заработной плате.

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Ответ профильного ведомства вызвал широкие споры в соцсетях.

"Согласно данному указу, а также другим действующим законодательным актам выплачиваются надбавки к заработной плате, включая за достижение показателя эффективности по проценту детей, достигших возраста одного года, и которые прошли полную схему вакцинации в соответствии с протоколом", — сказано в ответе министерства.

Решение о том, делать или не делать прививку ребенку принимают исключительно родители.