Пожар в Виннице - изменился ли маршрут автобусов из Молдовы

Представитель Северного автовокзала Кишинева сообщил Sputnik, как едут автобусы в Винницкую область после произошедшего там ЧП

КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. Маршруты автобусов, следующих из Кишинева в Винницу, не изменились в результате пожара на складе с вооружением в Калиновке, сообщили корреспонденту Sputnik в справочной Северного автовокзала молдавской столицы.

Всего по расписанию в этом направлении из Кишинева едут два автобуса. Первый отправился утром в Винницу по расписанию – в 8.50. Еще один автобус, маршрут которого пролегает через Винницкую область, должен отправиться в Киев в среду в 20.30.

"Рейс в Киев сегодня пройдет через Винницкую область и через Житомир. О каких-либо изменениях маршрута нам не сообщали", — сказал представитель Северного автовокзала.

Возгорание с детонацией боеприпасов на военном складе в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Расстояние от Кишинева до Винницы составляет около 300 километров. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. После случившегося началась эвакуация мирных жителей.

Украинская железная дорога (УЖД) сообщила в среду об изменении маршрутов 47 пассажирских поездов, в том числе пяти молдавских. Время их задержки в пути достигает пяти часов, а в некоторых случаях — до восьми часов.

По данным УЖД, изменены маршруты пассажирских поездов №48 Кишинев — Москва, №341 Москва — Кишинев, №342 Кишинев — Москва, № 47 Москва — Кишинев, №65 Москва — Кишинев.

Кроме того, министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы рекомендовало гражданам страны избегать поездок в направлении Винницы, а тем, кто находится поблизости с местом происшествия, посоветовало покинуть регион.

Граждане Молдовы, которым требуется помощь, могут обратиться в наше посольство на Украине по телефонам: +38 044 521 22 80 или +38 068 384 20 16.