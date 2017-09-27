Кишинев - сплошная пробка: водители ругаются, полиция разводит руками

На дорогах Кишинева "ад" - пробки во всех столичных секторах: водители негодуют, а полиция констатирует - машин слишком много

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Среда выдалась для водителей в Кишиневе крайне напряженной. Город превратился практически в одну сплошную пробку. Основные развязки столицы наводнены машинами.

Водители нервно ищут маршруты, чтобы избежать простаивания, но то и дело попадают в заторы. Десятки возмущенных автолюбителей публикуют в социальных сетях сообщения с предупреждениями о том, где в столице образовались пробки. Такая ситуация в столице уже стала закономерностью — Кишинев без пробок просто представить невозможно.

В каждом секторе столицы наблюдаются заторы. Особенно острая ситуация в центре города.

В кишиневской полиции отмечают, что ничего необычного в пробках в это время нет.

"Такая ситуация на дорогах связана с высоким потоком автомобилей. Из-за этого и формируются пробки", — сообщили в полиции.