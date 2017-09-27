Зарплаты молдавских учителей вырастут: что можно купить на эти деньги

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Правительство на заседании в среду приняло решение повысить зарплаты молдавским педагогам примерно на 500 леев.

© Sputnik/ Вадим Русу Сколько получают учителя в Молдове

Согласно статистике, средняя ежемесячная заработная плата дидактических кадров в доуниверситетских образовательных учреждениях в четвертом квартале 2016 года составляла 5 тысяч 32,8 лея.

Учитывая поправки, которые одобрил кабинет министров, для достижения уровня средней заработной платы по экономике ежемесячная зарплата дидактических и научно-дидактических кадров будет увеличена на 11,3%, то есть до 5 тысяч 600 леев.

На внедрение этих изменений предусмотрено примерно 132 миллиона леев. Деньги будут выделены из бюджета, а также из собственных доходов учреждений. Новые зарплаты, как сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Стела Григораш, вступят в силу уже с 1 сентября этого года.