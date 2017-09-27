Додон против сужения сферы применения русского языка в Молдове

Президент Молдовы отметил важность сохранения межэтнического мира в молдавском обществе, недопущения вражды и розни по этническому принципу

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что категорически против сужения сферы применения русского языка.

"Молдова является полиэтнической страной. Этническое разнообразие, обогащающее нашу общую культуру — сила, а не слабость нашего общества", — написал президент.

Он подчеркнул "важность сохранения межэтнического мира в молдавском обществе, недопущения вражды и розни по этническому принципу".

"Высказался категорически против сужения сферы применения русского языка как языка межэтнического общения в Молдовы. Осудил решения Координационного совета по телерадиовещанию (КСТР) по навязыванию СМИ наименований населенных пунктов в Молдавии в противоречии с нормами языков, на которых выходят эти средства массовой информации", — добавил Додон.

Президент Молдовы также выразил надежду, что межэтнический мир в республике будет сохраняться и дальше.

Ранее КСТР обратил внимание теле и радиокомпаний в республике на то, что необходимо использовать в программах на русском языке названия населенных пунктов "Кишинэу", "Бэлць", "Орхей", "Сорока" и их производные. Ошибочным, по мнению экспертов КСТР, использование названий населенных пунктов "Кишинев", "Бельцы", "Оргеев", "Сороки" и т.д.