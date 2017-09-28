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В Молдове холодает: точный прогноз погоды в стране на 29 и 30 сентября

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (141)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 28 сентября, на территории всей страны ожидается переменная облачность, осадков не предвидится.

Уровни опасности погоды
© Sputnik/
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Максимальная температура воздуха составит + 17 С в Кишиневе и + 18 С на юге.

Температурный режим

В четверг, 28 сентября, на севере температура воздуха составит днем +16 +17 С днем, а ночью +4 +5 С. В центре республики ожидается от +16 до + 17 С в дневные часы и +5 +6 С — ночью. На юге температура поднимется до + 18 градусов днем и +7 +9 С в ночные часы.

Атмосферное давление в норме — 760 мм.рт.ст.

Сегодня ожидается малая геомагнитная буря, переходящая в сильную, медики рекомендуют всем, кто страдает метеозависимостью, следить за своим самочувствием.

В пятницу, 29 сентября, и субботу, 30 сентября, температура воздуха снизится еще на один градус. Осадков не предвидится.

Желтый код

28 сентября в утренние часы местами в северной части ожидаются заморозки на поверхности почвы интенсивностью —1..-2°С, с дальнейшим распространением 29.09-2.10 на большую часть территории и усилением их интенсивности до —1..-3°С.

Праздники и народные приметы

28 сентября в народе называли по-разному: день Гусаря, день Никиты Гусепролета, день Гусятника, Репорез.

Церковный православный календарь на 2017 год
Nicolai Kibich
Православный календарь на 2017 год

Именно сейчас начинают резать репу и готовить из нее различные блюда. Также 28 сентября начинают забивать гусей, и именно с этим событием связано название праздника. Дикие гуси улетают в теплые края. Также 28 сентября начинают стричь овец. Распространена была традиция задабривать водяного и делали это весьма необычным и странным способом: в водоем бросали гуся без головы, а саму голову относили домой, поскольку она предназначалась для домового.

В церкви 28 сентября почитается память святого Никиты Готского, жившего примерно в IV веке недалеко от Дуная. Когда Никита принял христианство, то сразу начал проповедовать среди своих соплеменников готов. Правил здесь язычник Атанарих, которого Никита открыто обличал, что привело к мученической смерти проповедника. Язычники схватили Никиту и стали заставлять его отречься от своей веры, но Никита отказался это сделать. За это его решили сжечь, но огонь не тронул Никиту. Впоследствии проповедник все равно был замучен, и его мощи были перенесены на территорию Константинополя.

Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (141)

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Теги:
прогноз погоды, погода, прогноз, Молдова, Кишинев
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