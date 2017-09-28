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Железнодорожный вокзал

Десятичасовые задержки и отмены: как едут поезда и автобусы из Молдовы

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Тема:
Мощный пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (9)
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График движения поездов и автобусов из Молдовы изменился из-за пожара в Виннице

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Автобус, который в четверг в 8.50 должен был отправится из молдавской столицы в Винницу, отменен. Об этом свидетельствуют данные онлайн табло Северного автовокзала Кишинева. 

Илья Тромбицкий
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Этот рейс по графику выполняется ежедневно и накануне, несмотря на ЧП в Винницкой области, выехал в этом направлении без изменений. Также вечером в среду с Северного автовокзала отправился автобус в Киев, который проезжает через Винницкую область и Житомир.

В ГП "Железная дорога Молдовы", в свою очередь, сообщили, что из-за пожара на складе с боеприпасами в Калиновке московский поезд, который обычно пересекает указанный участок, следуя в Кишинев, вынужден был ехать в объезд. Из-за этого состав №341/342, который должен был прибыть накануне в 18.00, прибыл с опозданием на 9 часов и 45 минут, а поезд №47/48, чье прибытие планировалось в 00.29, опоздал на 8 часов. Кроме того, о такой же задержке сообщили в ЖДМ и в случае с поездом №65, который должен был прибыть в Кишинев в четверг в 9.33.

Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека. По данным минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению. Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. 

Министерство иностранных дел и европейской интерграции Республики Молдова
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Сообщается, что к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 2 тысячи 350 человек и 284 единицы техники, в том числе два самолета АН-32П и четыре пожарных поезда.

В свою очередь первый заместитель председателя Винницкой областной администрации Андрей Гижко рассказал, что на складах боеприпасов в Калиновке до сих пор слышны одиночные взрывы, один взрыв раздается раз за полчаса. По его словам, для обследования территории понадобится три-четыре дня. Затем будет очищаться территория военной базы, где надо будет больше времени, потому что там высокая концентрация снарядов.

Тема:
Мощный пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (9)

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Теги:
изменение, график, маршрут, поезд, пожар, автобус, ГП "Железная дорога Молдовы", Северный автовокзал, Винница, Молдова, Кишинев
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