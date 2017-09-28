Очередной сюрприз мэрии: маршрутки в Кишиневе станут ездить иначе

Уже через несколько дней маршруты столичных микроавтобусов изменятся – об этом предупредили в местной администрации

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. С 1 октября несколько микроавтобусов в Кишиневе изменят маршрут. Об этом в четверг предупредили в примэрии молдавской столицы.

Таким образом, микроавтобус №124 будет сворачивать с улицы И.Крянгэ на улицу Е.Кока, ехать по улице В.Лупу, а затем по привычному пути.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Маршрутчик в Кишиневе чуть не убил пассажиров

Маршрут микроавтобуса №138 теперь будет выглядеть так: улица Митрополита Г.Бэнулеску-Бодони, Колумна, Василе Александри, Букурешть, улица Митрополита Г.Бэнулеску-Бодони, А.Матеевича, Сфатул Цэрий, К.Стере и далее по привычному пути.

Маршрутка №175 с бульвара Г.Виеру будет ехать по улице Космонавтов, улицам Митрополита Г.Бэнулеску-Бодони, Колумне, Тигине, Букурегить и далее по обычному маршруту.

Микроавтобус №108 с улицы Анри Коандэ будет следовать по улицам Митрополита Дософтей, М.Чеботарь, Колумне и дальше по привычному пути.

Кроме того, троллейбус №28 сменит номер и станет троллейбусом №1. Маршрут его при этом не меняется.

Последнее изменение столичная примэрия ввела с 1 августа, когда исчезла маршрутка №193.