В аэропорту Кишинева в субботу пройдет авиашоу: программа мероприятий

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. В Международном аэропорту Кишинева в субботу, 30 сентября, состоится грандиозное авиашоу.
В программе выступления пилотажных групп высшей категории, демонстрационные полеты и воздушные трюки, выставка авиатехники, а также концерт с участием певицы Dara и групп Zdob și Zdub и Sunstroke Project. Впервые в Республике Молдова состоится шоу акробатов Dunking Devils.
Праздник начнется в 10 утра, а завершится в 18.00. Вход свободный со стороны Старого аэропорта.
Программа авиашоу
10.00 — открытие праздника;
10.00-18.00 — выставка самолетов и авиатехники;
10.30-10.40 — прыжки с парашютом с самолета Ан-2 (Федерация парашютного спорта Молдовы);
10.45-11.10 — демонстративный полет в группе самолетов Extra-300 (авиаклуб Румынии);
11.15-11.25 — демонстративный полет самолета Су-31 с участием румынской пилотажной группы;
11.45-12.00 — акробатическое выступление Dunking Devils;
12.00-12.15 — парное пилотирование на самолетах Zlin-42(авиаклуб Румынии);
12.15-12.45 — концерт с участием певицы Dara;
12.50-13.05 — демонстративный полет самолета Extra-300 (авиаклуб Румынии);
13.10-13.25 — парные полеты на самолетах Zlin-42 (авиаклуб Румынии);
13.25-13.40 — акробатическое выступление Dunking Devils;
13.50-14.05 — демонстративный полет в группе на самолетах Як-52 с участием румынской пилотажной группы;
14.20-15.00 — полет самолета Airbus-320 авиакомпании AirMoldova и самолетов Extra-300 (авиаклуб Румынии). Процедура "крещения самолета";
15.15-15.40 — демонстративный полет в группе на самолетах Як-52 с участием румынской пилотажной группы;
15.40-16.10 — концерт с участием группы Sunstroke Project;
16.05-16.25 — демонстративный полет самолета Су-31 с участием румынской пилотажной группы;
16.40-16.55 — демонстративный полет самолета Extra-300 (авиаклуб Румынии);
17.00-17.15 — акробатическое выступление Dunking Devils;
17.35-17.45 — демонстративный полет самолетов Extra-300 (авиаклуб Румынии);
17.20 — концерт с участием группы Zdob și Zdub;
18.00 — закрытие мероприятия.