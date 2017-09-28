Алина Зотя перед свадьбой показала фото своего платья

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Депутат молдавского парламента Алина Зотя в преддверии свадьбы с Владом Дурня, которая состоится уже в эту субботу, поделилась с подписчиками в Instagram фотографией в праздничном платье.
В шикарном темно-синем наряде с глубоким и пикантным декольте, украшенном блестками, либералка посетила свадьбу знакомых.
Фотографию в экстравагантном платье Зотя опубликовала всего за несколько дней до собственной церемонии бракосочетания.
Помолвка Зоти и Дурня состоялась в декабре 2016 года.
Депутат редко говорит о своей личной жизни.
Но общественность узнает все новости об Алине Зоте. Однако теперь у ее поклонников другая трудная задача — узнать какое же платье будет у нее на собственной свадьбе. Действительно интересно, если наряд с торжества ее знакомых был так элегантен. Будем следить за развитием сюжета.