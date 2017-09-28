Алина Зотя перед свадьбой показала фото своего платья

Любимица главного униониста страны Михая Гимпу, член Либеральной партии Молдовы Алина Зотя, которая в эту субботу узаконит отношения с Владом Дурня, опубликовала в Instagram фото своего шикарного платья

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Депутат молдавского парламента Алина Зотя в преддверии свадьбы с Владом Дурня, которая состоится уже в эту субботу, поделилась с подписчиками в Instagram фотографией в праздничном платье.

В шикарном темно-синем наряде с глубоким и пикантным декольте, украшенном блестками, либералка посетила свадьбу знакомых.

© Photo: Insatgram / alinazotea Депутат парламента Молдовы Алина Зотя

Фотографию в экстравагантном платье Зотя опубликовала всего за несколько дней до собственной церемонии бракосочетания.

Помолвка Зоти и Дурня состоялась в декабре 2016 года.

Депутат редко говорит о своей личной жизни.

Но общественность узнает все новости об Алине Зоте. Однако теперь у ее поклонников другая трудная задача — узнать какое же платье будет у нее на собственной свадьбе. Действительно интересно, если наряд с торжества ее знакомых был так элегантен. Будем следить за развитием сюжета.