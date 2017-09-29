В Молдове осужденные будут платить за то, что на них тратятся деньги

За все заплатят: в Молдове виновных в уголовных преступлениях обяжут возместить расходы государства

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Генеральная прокуратура и министерство юстиции Молдовы выходят с новой инициативой. Они предлагают, чтобы все расходы, связанные с расследованием уголовных дел и проведением судебных разбирательств, взяла на себя виновная сторона. Таким образом, помимо реальных тюремных сроков или условных наказаний, молдавским осужденным предоставят еще и внушительный денежный счет.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Для кого построят в Молдове новую тюрьму

Виновная сторона будет обязана оплатить проведение юридических экспертиз, осуществление переводов, или, например, оплатить билет на самолет в случае экстрадиции.

В генеральной прокуратуре отмечают, что подобные положения и ранее были прописаны в уголовно-процессуальном кодексе. Однако, по мнению ведомства, они оставляли поле для всевозможных интерпретаций. Поэтому с момента провозглашения независимости Республики Молдова в стране действовал единственный принцип — все расходы, связанные с расследованием дела, несло государство.

Только в этом году, в период с первого января по первое сентября они составили 3 миллиона 205 тысяч леев.

Авторы законодательной инициативы считают, что данные новшества помогут "разгрузить" судебные инстанции. В настоящее время участники судебных процессов нередко затягивают процесс, злоупотребляя своими правами. Особенно часто используется возможность переноса заседаний по причине неявки сторон или адвокатов, заявляют в генеральной прокуратуре.