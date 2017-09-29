Для водителей-нарушителей в Молдове установили "ловушки"

Полицейские радары появились в пятницу на трассах Молдовы – где нужно быть осторожней

КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Национальный инспекторат по патрулированию предупредил водителей о том, что в пятницу на трассах страны будут дежурить экипажи патрульных, использующих радары для измерения скорости, с которой движутся автомобили.

© Sputnik / VLADIMIR POLUSATOV Где в Кишиневе постоянно случаются ДТП и аварии

Всего известны 12 участков национальных трасс, где 29 сентября проводятся соответствующие проверки. Речь идет о следующих трассах: Леушены – Кишинев (км 56-74), Кишинев – Комрат – Джурджулешты, Кишинев – Унгены, Кишинев – Бендеры (км 22-54), Кишинев – Яловены – Хынчешты, Кишинев – Оргеев – Бельцы (км 21-68), Бельцы – Фалешты – Скулень, Бендеры – Каушаны – Чимишлия, Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, Вулканешты – Кагул – Тараклия (км 22-54), муниципий Бельцы, а также Хынчешты – Леова.

В Национальном инспекторате по патрулированию подчеркнули, что цель акции – предотвратить аварии, причиной которых становится превышение скорости.

Статистика показывает, что именно в пятницу в стране чаще всего происходят серьезные ДТП. Кроме того, одна из трех основных причин аварий – повышенная скорость, еще две – употребление алкоголя и несоблюдение дистанции между транспортными средствами.