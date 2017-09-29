Фредолин Лекарь избран в состав исполкома Интерпола

КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Руководитель Пограничной полиции Молдовы Фредолин Лекарь избран членом исполнительного комитета Интерпола. За его кандидатуру, а также еще за четырех человек проголосовали делегаты 86-го съезда Генеральной ассамблеи этой структуры, проходящей в Пекине, сообщили в пятницу в пресс-службе организации.

Таким образом, новым вице-председателем по Африке стал комиссар полиции из Алжира Беньямина Аббад (Benyamina Abbad). Делегатом от Африки стал нигериец Олушола Камар Субаир (Olushola Kamar Subair), а делегатом от Америки – исполнительный директор федеральной полиции Бразилии Рожерио Галлоро (Rogerio Galloro).

Лекарь вместе с французом Жаном-Жаком Коломби (Jean-Jacques Colombi) станут делегатами от Европы.

Всего в исполнительный комитет Интерпола входят 13 человек, в том числе глава, три вице-президента и девять делегатов, представляющих четыре региона – Африку, Америку, Азию и Европу. Членов Исполкома избирают на трехлетний срок, а сам орган собирается трижды в год.

Лекарь закончил Академию имени Штефана чел Маре при МВД, эстонскую школу дипломатии, Школу ФБР в США.

С 2010 по 2013 годы возглавлял отдел в управлении международного сотрудничества и европейской интеграции при МВД, а с марта 2013 по 2016 был руководителем Центра международного сотрудничества полицейских при Генеральном инспекторате полиции МВД РМ.

В 2016 году Лекарь возглавил Пограничную полицию Молдовы.