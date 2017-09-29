В шаге от выборов: кто не может принять участие в голосовании

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik, Нику Гончар. В Молдове не за горами предвыборная пора.
Причем стартует она уже в этом году. Так, на 19 ноября в Кишиневе намечен референдум по отставке мэра столицы Дорина Киртоакэ, а также выборы в местные органы власти в ряде населенных пунктов страны. А уже в следующем году страну ждут парламентские выборы.
На протяжении последних лет в электоральное законодательство нашей страны вносилось немало поправок, однако все же эксперты по избирательному праву считает, что оно недостаточно идеально с точки зрения прав граждан.
Так, к примеру, не учтены трудности, которыми сталкиваются в процессе голосования люди с ограниченными возможностями, а также пожилые граждане нашей страны.
Вопрос, который не стоит откладывать
Директор кишиневского филиала международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников Межпарламентской ассамблеи СНГ Евгений Штирбу в комментарии Sputnik рассказал, что с проблемами в доступе к избирательным участкам, а также с трудностями непосредственно в процессе голосования сталкиваются не только лица с ограниченными возможностями, но и пожилые люди.
"В стране насчитывается свыше 600 тысяч пенсионеров, из которых где-то 50% тоже испытывают проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Таких избирателей в несколько раз большем, чем электората, входящих в категорию лиц с ограниченными возможностями", — сказал Штирбу.
По его словам, избирательные кабинки должны быть оборудованы лупами, чтобы те, у кого есть проблемы со зрением, могли воспользоваться ими и нормально проголосовать.
Кроме того, на каждом избирательном участке должен присутствовать и социальный работник.
"Обязательно направим рекомендации правительству и парламенту, чтобы в каждом избирательном участке были соцработники, в избирательной кабинке были лупы, а каждый участок был бы оборудован пандусами", — добавил эксперт.
Он добавил, что подобные изменения, в случае, если власти их одобрят, могут быть внедрены уже на ближайших выборах.
"Это не несет каких-то больших затрат. Надо провести аудит в избирательных участках. Делать это надо не за месяц до выборов, а хотя бы за полгода", — считает Штирбу.
Он подчеркнул важность данной темы не только для Республики Молдова, но и для мирового сообщества.
Кто не может голосовать?
Однако не все граждане Молдовы могут принять участие в выборах. В частности, люди, которые страдают психическими заболеваниями не могут голосовать.
"Эта категория граждан не такая большая. Психически нездоровым людям по определению суда не разрешается участвовать в выборах", — сказал Штирбу.