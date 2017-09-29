В шаге от выборов: кто не может принять участие в голосовании

Выборы в Молдове не за горами: с какими трудностями сталкиваются некоторые категории избирателей, и кто не сможет принять участие в голосовании

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik, Нику Гончар. В Молдове не за горами предвыборная пора.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Канду рассказал, найдутся ли деньги на референдум по отставке Киртоакэ

Причем стартует она уже в этом году. Так, на 19 ноября в Кишиневе намечен референдум по отставке мэра столицы Дорина Киртоакэ, а также выборы в местные органы власти в ряде населенных пунктов страны. А уже в следующем году страну ждут парламентские выборы.

На протяжении последних лет в электоральное законодательство нашей страны вносилось немало поправок, однако все же эксперты по избирательному праву считает, что оно недостаточно идеально с точки зрения прав граждан.

Так, к примеру, не учтены трудности, которыми сталкиваются в процессе голосования люди с ограниченными возможностями, а также пожилые граждане нашей страны.

Вопрос, который не стоит откладывать

Директор кишиневского филиала международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников Межпарламентской ассамблеи СНГ Евгений Штирбу в комментарии Sputnik рассказал, что с проблемами в доступе к избирательным участкам, а также с трудностями непосредственно в процессе голосования сталкиваются не только лица с ограниченными возможностями, но и пожилые люди.

"В стране насчитывается свыше 600 тысяч пенсионеров, из которых где-то 50% тоже испытывают проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Таких избирателей в несколько раз большем, чем электората, входящих в категорию лиц с ограниченными возможностями", — сказал Штирбу.

По его словам, избирательные кабинки должны быть оборудованы лупами, чтобы те, у кого есть проблемы со зрением, могли воспользоваться ими и нормально проголосовать.

© Sputnik / EVGHENII PANASENCO Выборы в Молдове: каковы права и чего не хватает избирателям

Кроме того, на каждом избирательном участке должен присутствовать и социальный работник.

"Обязательно направим рекомендации правительству и парламенту, чтобы в каждом избирательном участке были соцработники, в избирательной кабинке были лупы, а каждый участок был бы оборудован пандусами", — добавил эксперт.

Он добавил, что подобные изменения, в случае, если власти их одобрят, могут быть внедрены уже на ближайших выборах.

"Это не несет каких-то больших затрат. Надо провести аудит в избирательных участках. Делать это надо не за месяц до выборов, а хотя бы за полгода", — считает Штирбу.

Он подчеркнул важность данной темы не только для Республики Молдова, но и для мирового сообщества.

Кто не может голосовать?

Однако не все граждане Молдовы могут принять участие в выборах. В частности, люди, которые страдают психическими заболеваниями не могут голосовать.

"Эта категория граждан не такая большая. Психически нездоровым людям по определению суда не разрешается участвовать в выборах", — сказал Штирбу.